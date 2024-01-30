Неделю журналисты Первого канала колесили по Пермскому краю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае в конце января работала съемочная группа Первого канала. Телевизионщики снимали пермские достопримечательности для программы Дмитрия Крылова «Непутевые заметки». Фото с мест съемок опубликовала пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

«Программу „Непутевые заметки“ сняли в Пермском крае! В течение пяти дней, с 25 по 29 января, команда телепередачи изучала зимние красоты, историю и культуру нашего региона», — сообщается на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание авторов программы привлекли горы Полюд, Ветлан и Крестовая, а также Белогорский монастырь, красоты Кунгура, пермские театры и музеи. В эфир передача должна выйти в марте.

Авторы программы не побоялись уральских морозов Пресс-служба губернатора Пермского края в ВК https://vk.com/permkrai20