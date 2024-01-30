30 января 2024

Первый канал снял в Пермском крае шоу «Непутевые заметки». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый канал в Кетовской школе. Курган, микрофон, кетово, школа, первый канал, микрофон в руках
Неделю журналисты Первого канала колесили по Пермскому краю Фото:

В Пермском крае в конце января работала съемочная группа Первого канала. Телевизионщики снимали пермские достопримечательности для программы Дмитрия Крылова «Непутевые заметки». Фото с мест съемок опубликовала пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

«Программу „Непутевые заметки“ сняли в Пермском крае! В течение пяти дней, с 25 по 29 января, команда телепередачи изучала зимние красоты, историю и культуру нашего региона», — сообщается на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание авторов программы привлекли горы Полюд, Ветлан и Крестовая, а также Белогорский монастырь, красоты Кунгура, пермские театры и музеи. В эфир передача должна выйти в марте.

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В Пермском крае в конце января работала съемочная группа Первого канала. Телевизионщики снимали пермские достопримечательности для программы Дмитрия Крылова «Непутевые заметки». Фото с мест съемок опубликовала пресс-служба администрации губернатора Прикамья. «Программу „Непутевые заметки“ сняли в Пермском крае! В течение пяти дней, с 25 по 29 января, команда телепередачи изучала зимние красоты, историю и культуру нашего региона», — сообщается на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Внимание авторов программы привлекли горы Полюд, Ветлан и Крестовая, а также Белогорский монастырь, красоты Кунгура, пермские театры и музеи. В эфир передача должна выйти в марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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