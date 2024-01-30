Губернатор Текслер осмотрел три новых соцучреждения Копейска. Фото, видео

31 января 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Мэр Копейска Андрей Фалейчик показывает губернатору Алексею Текслеру новый ДК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел два новых модульных дома культуры и детский сад в городе-спутнике Челябинска Копейске. Новые соцучреждения уже работают по своему профилю, передает корреспондент URA.RU. «Копейск — особый город, его территория включает поселки, поэтому вопрос с социальной инфраструктурой всегда стоял очень остро. В прошлом году было принято решение о строительстве модульных домов культуры, все было оперативно сделано. За несколько дней они стали очень востребованными», — уточнил Текслер. Модульный ДК в поселке Новосинеглазово стал одним из первых в регионе, построенный по данной технологии. В типовом проекте предусмотрен зрительный зал на 100 мест, а также танцевальный, молодежный залы, помещения для декоративно-прикладного творчества. Его возведение удалось завершить в кратчайшие сроки, а удачный опыт решено тиражировать по всей области. В поселке Заозерный по похожему проекту был также быстро построен ДК чуть большего размера, где помещается уже 200 зрителей, а также есть место для занятий вокалом, спортом и патриотическим воспитанием. Современное оборудование дает возможность использовать помещения в качестве кинотеатров. Третьим соцобъектом стал детский сад, открытый в микрорайоне «4 участок». «Каждый год в Копейске открываются новые детские сады. Этот садик примет детей уже в следующий понедельник, 5 февраля. На очереди открытие еще трех садиков, что позволит убрать старые объекты и закрыть потребности в дошкольном образовании», — добавил Текслер. В новом трехэтажном детском саду, открытом на Грибоедова, 15, сейчас активно набирают персонал. Садик рассчитан на 220 человек, в нем будет 12 групп. Помещения полностью оборудованы для полного пребывания детей, с современными спальнями, спортзалом и детскими площадками. На строительство модульного ДК потребовалось чуть больше двух месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зал рассчитан на 100-200 мест в зависимости от проекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дети могут заниматься танцами и спортом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Скоро в ДК начнутся представления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во втором ДК осмотр завершился представлением и сладкими подарками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В новом детском саду есть все необходимое, включая игрушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В детском саду будут готовиться к школе 220 малышей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел два новых модульных дома культуры и детский сад в городе-спутнике Челябинска Копейске. Новые соцучреждения уже работают по своему профилю, передает корреспондент URA.RU. «Копейск — особый город, его территория включает поселки, поэтому вопрос с социальной инфраструктурой всегда стоял очень остро. В прошлом году было принято решение о строительстве модульных домов культуры, все было оперативно сделано. За несколько дней они стали очень востребованными», — уточнил Текслер. Модульный ДК в поселке Новосинеглазово стал одним из первых в регионе, построенный по данной технологии. В типовом проекте предусмотрен зрительный зал на 100 мест, а также танцевальный, молодежный залы, помещения для декоративно-прикладного творчества. Его возведение удалось завершить в кратчайшие сроки, а удачный опыт решено тиражировать по всей области. В поселке Заозерный по похожему проекту был также быстро построен ДК чуть большего размера, где помещается уже 200 зрителей, а также есть место для занятий вокалом, спортом и патриотическим воспитанием. Современное оборудование дает возможность использовать помещения в качестве кинотеатров. Третьим соцобъектом стал детский сад, открытый в микрорайоне «4 участок». «Каждый год в Копейске открываются новые детские сады. Этот садик примет детей уже в следующий понедельник, 5 февраля. На очереди открытие еще трех садиков, что позволит убрать старые объекты и закрыть потребности в дошкольном образовании», — добавил Текслер. В новом трехэтажном детском саду, открытом на Грибоедова, 15, сейчас активно набирают персонал. Садик рассчитан на 220 человек, в нем будет 12 групп. Помещения полностью оборудованы для полного пребывания детей, с современными спальнями, спортзалом и детскими площадками.