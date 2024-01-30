30 января 2024

В курганской ГИБДД раскрыли главные факторы смертельных ДТП в регионе. Видео

В Курганской области смертельные ДТП чаще всего происходили из-за столкновений
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, ваз, жигули, дтп, брошенный автомобиль, авария
Чаще всего ДТП происходили из-за столкновений машин и наездов на пешеходов Фото:

В Курганской области смертельные ДТП чаще всего происходили из-за столкновений машин и наездов на пешеходов. Об сообщил начальник регионального управления ГИБДД Михаил Чебыкин на пресс-конференции с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«Встречные столкновение, наезды на пешеходов и съезды с дорог стали основными видами аварий, повлекших рост погибших участников дорожного движения на территории Курганской области в 2023 году», — рассказал Чебыкин. Сопутствующими факторами стали вождение в нетрезвом виде, нарушение скоростного режима. Более 88% ДТП (720 аварий) произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения.

В результате столкновений автомобилей в Курганской области в прошлом году было зафиксировано 371 ДТП. Также было совершено 150 аварий с наездом на пешеходов и 135 съездов с дороги. Всего в регионе в 2023 году произошло более 800 ДТП, в которых погибли 142 человека. По вине пьяных водителей было 46 смертельных аварий, что на 18 случаев больше, чем в 2022 году.

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В Курганской области смертельные ДТП чаще всего происходили из-за столкновений машин и наездов на пешеходов. Об сообщил начальник регионального управления ГИБДД Михаил Чебыкин на пресс-конференции с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Встречные столкновение, наезды на пешеходов и съезды с дорог стали основными видами аварий, повлекших рост погибших участников дорожного движения на территории Курганской области в 2023 году», — рассказал Чебыкин. Сопутствующими факторами стали вождение в нетрезвом виде, нарушение скоростного режима. Более 88% ДТП (720 аварий) произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения. В результате столкновений автомобилей в Курганской области в прошлом году было зафиксировано 371 ДТП. Также было совершено 150 аварий с наездом на пешеходов и 135 съездов с дороги. Всего в регионе в 2023 году произошло более 800 ДТП, в которых погибли 142 человека. По вине пьяных водителей было 46 смертельных аварий, что на 18 случаев больше, чем в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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