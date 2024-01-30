В курганской ГИБДД раскрыли главные факторы смертельных ДТП в регионе. Видео

В Курганской области смертельные ДТП чаще всего происходили из-за столкновений

31 января 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Чаще всего ДТП происходили из-за столкновений машин и наездов на пешеходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области смертельные ДТП чаще всего происходили из-за столкновений машин и наездов на пешеходов. Об сообщил начальник регионального управления ГИБДД Михаил Чебыкин на пресс-конференции с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Встречные столкновение, наезды на пешеходов и съезды с дорог стали основными видами аварий, повлекших рост погибших участников дорожного движения на территории Курганской области в 2023 году», — рассказал Чебыкин. Сопутствующими факторами стали вождение в нетрезвом виде, нарушение скоростного режима. Более 88% ДТП (720 аварий) произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения. В результате столкновений автомобилей в Курганской области в прошлом году было зафиксировано 371 ДТП. Также было совершено 150 аварий с наездом на пешеходов и 135 съездов с дороги. Всего в регионе в 2023 году произошло более 800 ДТП, в которых погибли 142 человека. По вине пьяных водителей было 46 смертельных аварий, что на 18 случаев больше, чем в 2022 году.

В Курганской области смертельные ДТП чаще всего происходили из-за столкновений машин и наездов на пешеходов. Об сообщил начальник регионального управления ГИБДД Михаил Чебыкин на пресс-конференции с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Встречные столкновение, наезды на пешеходов и съезды с дорог стали основными видами аварий, повлекших рост погибших участников дорожного движения на территории Курганской области в 2023 году», — рассказал Чебыкин. Сопутствующими факторами стали вождение в нетрезвом виде, нарушение скоростного режима. Более 88% ДТП (720 аварий) произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения. В результате столкновений автомобилей в Курганской области в прошлом году было зафиксировано 371 ДТП. Также было совершено 150 аварий с наездом на пешеходов и 135 съездов с дороги. Всего в регионе в 2023 году произошло более 800 ДТП, в которых погибли 142 человека. По вине пьяных водителей было 46 смертельных аварий, что на 18 случаев больше, чем в 2022 году.