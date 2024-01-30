В Курганской области выросло число смертельных ДТП по вине пьяных водителей

31 января 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Число смертельных ДТП по вине пьяных водителей выросло с 28 до 46 случаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на трассах выросло число смертельных ДТП по вине пьяных водителей. По данным за 2023 год, было зафиксировано 46 таких аварий, при этом в целом аварийность снизилась. Об этом передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции с начальником регионального ГИБДД Михаилом Чебыкиным. «В Курганской области выросло число смертельных ДТП по вине пьяных водителей. В 2023 году таких было зафиксировано 46 таких аварий. Это на 18 случаев больше, чем в 2022 году (28 аварий). Число ДТП, в которых люди получили ранения, снизилось со 157 до 135 случаев», — передает корреспондент URA.RU. В целом аварии из-за пьяной езды в регионе снизились до 120 случаев. (131 — в 2022 году). Наибольшее число ДТП по вине пьяных водителей было совершено в Кургане — 40 аварий, шесть погибших. В Кетовском, Мишкинском и Куртамышском округах в 20 авариях было зафиксировано 19 погибших. Всего в Курганской области в 2023 году на дорогах в 813 ДТП погибли 142 человека, еще более тысячи получили травмы сообщал начальник регионального ГИБДД Михаил Чебыкин. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сотрудники Госавтоинспекции увеличат число камер на дорогах, чтобы выявлять нарушения. По данным управления ГИБДД, в планах внедрить десятки новых устройств. Также в рамках пресс-конференции в ведомстве рассказали.что курганцы стали лучше сдавать на права. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области на трассах выросло число смертельных ДТП по вине пьяных водителей. По данным за 2023 год, было зафиксировано 46 таких аварий, при этом в целом аварийность снизилась. Об этом передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции с начальником регионального ГИБДД Михаилом Чебыкиным. «В Курганской области выросло число смертельных ДТП по вине пьяных водителей. В 2023 году таких было зафиксировано 46 таких аварий. Это на 18 случаев больше, чем в 2022 году (28 аварий). Число ДТП, в которых люди получили ранения, снизилось со 157 до 135 случаев», — передает корреспондент URA.RU. В целом аварии из-за пьяной езды в регионе снизились до 120 случаев. (131 — в 2022 году). Наибольшее число ДТП по вине пьяных водителей было совершено в Кургане — 40 аварий, шесть погибших. В Кетовском, Мишкинском и Куртамышском округах в 20 авариях было зафиксировано 19 погибших. Всего в Курганской области в 2023 году на дорогах в 813 ДТП погибли 142 человека, еще более тысячи получили травмы сообщал начальник регионального ГИБДД Михаил Чебыкин. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сотрудники Госавтоинспекции увеличат число камер на дорогах, чтобы выявлять нарушения. По данным управления ГИБДД, в планах внедрить десятки новых устройств. Также в рамках пресс-конференции в ведомстве рассказали.что курганцы стали лучше сдавать на права.