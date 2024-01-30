В ЯНАО хирурги поставили на ноги ветерана Второй мировой войны

В окружной больнице Ямало-Ненецкого автономного округа травматологи поставили на ноги 97-летнего мужчину с переломом бедренной кости. О спасении ветерана Второй мировой войны сообщила пресс-служба окружного департамента здравоохранения.
«Врачи-травматологи окружной больницы прооперировали 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Пациент поступил в окружную больницу с травмой, полученной при падении: врачи диагностировали мужчине переломом шейки бедра и госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии», — говорится в сообщении.
Врачи успешно восстановили мужчине костную ткань. На данный момент пенсионер находится дома и проходит реабилитацию.
Ранее URA.RU писало об операции, которую провели медицинские специалисты в окружной больнице ЯНАО. Из бронха подростка извлекли острый канцелярский гвоздик.
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