30 января 2024

В ЯНАО хирурги поставили на ноги ветерана Второй мировой войны

Доктора окружной больницы ЯНАО спасли ногу участнику Великой Отечественной войны
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале хирурги прооперировали ветерана Великой Отечественной войны Фото:

В окружной больнице Ямало-Ненецкого автономного округа травматологи поставили на ноги 97-летнего мужчину с переломом бедренной кости. О спасении ветерана Второй мировой войны сообщила пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

«Врачи-травматологи окружной больницы прооперировали 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Пациент поступил в окружную больницу с травмой, полученной при падении: врачи диагностировали мужчине переломом шейки бедра и госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии», — говорится в сообщении.

Врачи успешно восстановили мужчине костную ткань. На данный момент пенсионер находится дома и проходит реабилитацию.

Ранее URA.RU писало об операции, которую провели медицинские специалисты в окружной больнице ЯНАО. Из бронха подростка извлекли острый канцелярский гвоздик.

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В окружной больнице Ямало-Ненецкого автономного округа травматологи поставили на ноги 97-летнего мужчину с переломом бедренной кости. О спасении ветерана Второй мировой войны сообщила пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Врачи-травматологи окружной больницы прооперировали 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Пациент поступил в окружную больницу с травмой, полученной при падении: врачи диагностировали мужчине переломом шейки бедра и госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии», — говорится в сообщении. Врачи успешно восстановили мужчине костную ткань. На данный момент пенсионер находится дома и проходит реабилитацию. Ранее URA.RU писало об операции, которую провели медицинские специалисты в окружной больнице ЯНАО. Из бронха подростка извлекли острый канцелярский гвоздик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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