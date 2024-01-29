29 января 2024

В ЯНАО врачи вытащили гвоздик из бронха подростка

Хирургам окружной больницы ЯНАО удалось предотвратить ранение бронха у ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале врачи достали острый предмет из бронхов ребенка Фото:

В окружной больнице Ямало-Ненецкого автономного округа врачи вытащили из дыхательной системы ребенка канцелярский гвоздик. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

«Подросток случайно вдохнул в себя канцелярский гвоздик размером около сантиметра. В больнице юному пациенту сделали томографию, рентгенографию и установили, что предмет находится в главном правом бронхе. Острый конец гвоздика свободно лежал в просвете органа. Его удалось захватить щипцами и извлечь», — говорится в сообщении.

Хирурги рассказали, что острый предмет мог повредить бронхиальные стенки. На данный момент подросток идет на поправку, за ним наблюдают медицинские специалисты.

Ранее URA.RU сообщило о спасении конечности участника военной спецоперации в Новом Уренгое (ЯНАО). Нейрохирурги удалили осколок из ступни мужчины. После восстановления боец вернулся в зону СВО.

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В окружной больнице Ямало-Ненецкого автономного округа врачи вытащили из дыхательной системы ребенка канцелярский гвоздик. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Подросток случайно вдохнул в себя канцелярский гвоздик размером около сантиметра. В больнице юному пациенту сделали томографию, рентгенографию и установили, что предмет находится в главном правом бронхе. Острый конец гвоздика свободно лежал в просвете органа. Его удалось захватить щипцами и извлечь», — говорится в сообщении. Хирурги рассказали, что острый предмет мог повредить бронхиальные стенки. На данный момент подросток идет на поправку, за ним наблюдают медицинские специалисты. Ранее URA.RU сообщило о спасении конечности участника военной спецоперации в Новом Уренгое (ЯНАО). Нейрохирурги удалили осколок из ступни мужчины. После восстановления боец вернулся в зону СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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