В Миассе благоустроят набережную городского пруда

В Миассе (Челябинская область) в 2024 году благоустроят набережную городского пруда. Об этом URA.RU 31 января сообщили в пресс-службе мэрии.
«В 2024 году будут проведены работы в рамках второго этапа благоустройства территории набережной городского пруда в старой части города. Стоимость работ составит 61,7 миллиона рублей. Проектом учитываются малые игровые формы и детские игровые комплексы», — уточнили в пресс-службе.
Работы будут проводиться в рамках программы инициативного бюджетирования. Всего в рамках инициативного бюджетирования преобразятся семь общегородских и две дворовые территории.
Как добавили в пресс-службе, на 2024 год намечены серьезные преобразования в северной части Миасса. Подготовлена проектно-сметная документация на реновацию первой очереди проспекта Макеева в машгородке. Стоимость проекта — более 122 миллионов рублей. Планируются работы по благоустройству пешеходной зоны и площадки возле фонтана. Также планируется проложить велодорожки, установить современные ограждения и малые архитектурные формы.
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