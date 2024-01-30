30 января 2024

В Миассе благоустроят набережную городского пруда

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство конгресс-холла на набережной реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС и апартаментов на улице Труда. Челябинск, экскаватор, набережная реки миасс
В реконструкцию набережной в Миассе вложат более 61 миллиона рублей Фото:

В Миассе (Челябинская область) в 2024 году благоустроят набережную городского пруда. Об этом URA.RU 31 января сообщили в пресс-службе мэрии.

«В 2024 году будут проведены работы в рамках второго этапа благоустройства территории набережной городского пруда в старой части города. Стоимость работ составит 61,7 миллиона рублей. Проектом учитываются малые игровые формы и детские игровые комплексы», — уточнили в пресс-службе.

Работы будут проводиться в рамках программы инициативного бюджетирования. Всего в рамках инициативного бюджетирования преобразятся семь общегородских и две дворовые территории.

Как добавили в пресс-службе, на 2024 год намечены серьезные преобразования в северной части Миасса. Подготовлена проектно-сметная документация на реновацию первой очереди проспекта Макеева в машгородке. Стоимость проекта — более 122 миллионов рублей. Планируются работы по благоустройству пешеходной зоны и площадки возле фонтана. Также планируется проложить велодорожки, установить современные ограждения и малые архитектурные формы.

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В Миассе (Челябинская область) в 2024 году благоустроят набережную городского пруда. Об этом URA.RU 31 января сообщили в пресс-службе мэрии. «В 2024 году будут проведены работы в рамках второго этапа благоустройства территории набережной городского пруда в старой части города. Стоимость работ составит 61,7 миллиона рублей. Проектом учитываются малые игровые формы и детские игровые комплексы», — уточнили в пресс-службе. Работы будут проводиться в рамках программы инициативного бюджетирования. Всего в рамках инициативного бюджетирования преобразятся семь общегородских и две дворовые территории. Как добавили в пресс-службе, на 2024 год намечены серьезные преобразования в северной части Миасса. Подготовлена проектно-сметная документация на реновацию первой очереди проспекта Макеева в машгородке. Стоимость проекта — более 122 миллионов рублей. Планируются работы по благоустройству пешеходной зоны и площадки возле фонтана. Также планируется проложить велодорожки, установить современные ограждения и малые архитектурные формы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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