В Миассе благоустроят набережную городского пруда

31 января 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

В реконструкцию набережной в Миассе вложат более 61 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) в 2024 году благоустроят набережную городского пруда. Об этом URA.RU 31 января сообщили в пресс-службе мэрии. «В 2024 году будут проведены работы в рамках второго этапа благоустройства территории набережной городского пруда в старой части города. Стоимость работ составит 61,7 миллиона рублей. Проектом учитываются малые игровые формы и детские игровые комплексы», — уточнили в пресс-службе. Работы будут проводиться в рамках программы инициативного бюджетирования. Всего в рамках инициативного бюджетирования преобразятся семь общегородских и две дворовые территории. Как добавили в пресс-службе, на 2024 год намечены серьезные преобразования в северной части Миасса. Подготовлена проектно-сметная документация на реновацию первой очереди проспекта Макеева в машгородке. Стоимость проекта — более 122 миллионов рублей. Планируются работы по благоустройству пешеходной зоны и площадки возле фонтана. Также планируется проложить велодорожки, установить современные ограждения и малые архитектурные формы.

В Миассе (Челябинская область) в 2024 году благоустроят набережную городского пруда. Об этом URA.RU 31 января сообщили в пресс-службе мэрии. «В 2024 году будут проведены работы в рамках второго этапа благоустройства территории набережной городского пруда в старой части города. Стоимость работ составит 61,7 миллиона рублей. Проектом учитываются малые игровые формы и детские игровые комплексы», — уточнили в пресс-службе. Работы будут проводиться в рамках программы инициативного бюджетирования. Всего в рамках инициативного бюджетирования преобразятся семь общегородских и две дворовые территории. Как добавили в пресс-службе, на 2024 год намечены серьезные преобразования в северной части Миасса. Подготовлена проектно-сметная документация на реновацию первой очереди проспекта Макеева в машгородке. Стоимость проекта — более 122 миллионов рублей. Планируются работы по благоустройству пешеходной зоны и площадки возле фонтана. Также планируется проложить велодорожки, установить современные ограждения и малые архитектурные формы.