Авиакомпания Nordwind Airlines весной запустит новые рейсы из ХМАО

Самолеты Nordwind Airlines начнут летать из Нижневартовска на юг

31 января 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Из аэропорта Нижневартовска начнут летать самолеты авиакомпании Nordwind Airlines Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер») начнет прямые полеты из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи и Махачкалу. Представитель «Нижневартовск Аэро» сообщил корреспонденту URA.RU, что рейсы планируют запустить весной. «27 апреля Nordwind Airlines начнет полеты из Нижневартовска в Махачкалу: самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям. С 6 июня авиакомпания запускает рейсы в Сочи», — рассказал агентству исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров. Летом из Нижневартовска на Черноморское побережье самолеты будут отправляться по средам, четвергам, пятницами и воскресеньям. В настоящее время без пересадок из ХМАО в Сочи можно улететь только из аэропорта Сургута. Услуги перевозки оказывают авиакомпании «Уральские авиалинии» и Utair. В Махачкалу летают самолеты «Победы» из Сургута и RedWings Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что аэропорт Нижневартовска планирует расширить полетную программу в 2024 году. Ведутся переговоры о сотрудничестве с компанией «Победа» и Nordwind Airlines.

Авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер») начнет прямые полеты из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи и Махачкалу. Представитель «Нижневартовск Аэро» сообщил корреспонденту URA.RU, что рейсы планируют запустить весной. «27 апреля Nordwind Airlines начнет полеты из Нижневартовска в Махачкалу: самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям. С 6 июня авиакомпания запускает рейсы в Сочи», — рассказал агентству исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров. Летом из Нижневартовска на Черноморское побережье самолеты будут отправляться по средам, четвергам, пятницами и воскресеньям. В настоящее время без пересадок из ХМАО в Сочи можно улететь только из аэропорта Сургута. Услуги перевозки оказывают авиакомпании «Уральские авиалинии» и Utair. В Махачкалу летают самолеты «Победы» из Сургута и RedWings Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что аэропорт Нижневартовска планирует расширить полетную программу в 2024 году. Ведутся переговоры о сотрудничестве с компанией «Победа» и Nordwind Airlines.