30 января 2024

Авиакомпания Nordwind Airlines весной запустит новые рейсы из ХМАО

Самолеты Nordwind Airlines начнут летать из Нижневартовска на юг
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, nordwind airlines, нордвинд
Из аэропорта Нижневартовска начнут летать самолеты авиакомпании Nordwind Airlines Фото:

Авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер») начнет прямые полеты из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи и Махачкалу. Представитель «Нижневартовск Аэро» сообщил корреспонденту URA.RU, что рейсы планируют запустить весной.

«27 апреля Nordwind Airlines начнет полеты из Нижневартовска в Махачкалу: самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям. С 6 июня авиакомпания запускает рейсы в Сочи», — рассказал агентству исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров.

Летом из Нижневартовска на Черноморское побережье самолеты будут отправляться по средам, четвергам, пятницами и воскресеньям. В настоящее время без пересадок из ХМАО в Сочи можно улететь только из аэропорта Сургута. Услуги перевозки оказывают авиакомпании «Уральские авиалинии» и Utair. В Махачкалу летают самолеты «Победы» из Сургута и RedWings Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало, что аэропорт Нижневартовска планирует расширить полетную программу в 2024 году. Ведутся переговоры о сотрудничестве с компанией «Победа» и Nordwind Airlines.

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Авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер») начнет прямые полеты из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи и Махачкалу. Представитель «Нижневартовск Аэро» сообщил корреспонденту URA.RU, что рейсы планируют запустить весной. «27 апреля Nordwind Airlines начнет полеты из Нижневартовска в Махачкалу: самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям. С 6 июня авиакомпания запускает рейсы в Сочи», — рассказал агентству исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров. Летом из Нижневартовска на Черноморское побережье самолеты будут отправляться по средам, четвергам, пятницами и воскресеньям. В настоящее время без пересадок из ХМАО в Сочи можно улететь только из аэропорта Сургута. Услуги перевозки оказывают авиакомпании «Уральские авиалинии» и Utair. В Махачкалу летают самолеты «Победы» из Сургута и RedWings Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что аэропорт Нижневартовска планирует расширить полетную программу в 2024 году. Ведутся переговоры о сотрудничестве с компанией «Победа» и Nordwind Airlines.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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