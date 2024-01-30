В ХМАО ввели льготы для детей, пострадавших в ходе СВО

31 января 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Детям, пострадавшим в ходе СВО, предоставят санаторно-курортное лечение и лекарства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Ханты-Мансийского округа установили меры поддержки для детей, которые получили травмы в ходе спецоперации на Украине. Пострадавшие смогут получить санаторно-курортное лечение и технические средства за счет бюджета округа. Такие меры были предложены прокуратурой ХМАО. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства. «Региональными нормативными правовыми актами предусмотрено право несовершеннолетних, получивших в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции, на получение социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания», — сообщается на сайте прокуратуры округа. Детей-инвалидов при этом бесплатно обеспечат средствами реабилитации. В рамках новой меры поддержки, детям предоставят санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Кроме того, за счет регионального бюджета их обеспечат необходимыми лекарствами. Ранее URA.RU рассказывало о том, что с 1 января 2024 года в ХМАО изменились условия и размер Югорского семейного капитала. Кроме того, произошла индексация мер поддержки для некоторых категорий граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Ханты-Мансийского округа установили меры поддержки для детей, которые получили травмы в ходе спецоперации на Украине. Пострадавшие смогут получить санаторно-курортное лечение и технические средства за счет бюджета округа. Такие меры были предложены прокуратурой ХМАО. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства. «Региональными нормативными правовыми актами предусмотрено право несовершеннолетних, получивших в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции, на получение социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания», — сообщается на сайте прокуратуры округа. Детей-инвалидов при этом бесплатно обеспечат средствами реабилитации. В рамках новой меры поддержки, детям предоставят санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Кроме того, за счет регионального бюджета их обеспечат необходимыми лекарствами. Ранее URA.RU рассказывало о том, что с 1 января 2024 года в ХМАО изменились условия и размер Югорского семейного капитала. Кроме того, произошла индексация мер поддержки для некоторых категорий граждан.