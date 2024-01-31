Второй кандидат в президенты вышел из президентской гонки

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Андрей Богданов покинул президентскую гонку Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, который сегодня предоставил подписи в ЦИК РФ, написал заявление об отказе от участия в президентской гонке. Об этом рассказали в Центризбиркоме.

«Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки», — передает сообщение ЦИК РФ РИА Новости. Ранее кандидат успешно сдал подписи избирателей в Центральную избирательную комиссию.

30 января лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Он принял это решение после того, как передал в ЦИК подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах президента России в 2024 году. Он поддержал кандидатуру Владимира Путина.

Обновлено в 12:24 по мск: Богданов пояснил отказ от участия в выборах президента РФ тем, что вспомнил о незакрытом зарубежном счете.

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Выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, который сегодня предоставил подписи в ЦИК РФ, написал заявление об отказе от участия в президентской гонке. Об этом рассказали в Центризбиркоме. «Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки», — передает сообщение ЦИК РФ РИА Новости. Ранее кандидат успешно сдал подписи избирателей в Центральную избирательную комиссию. 30 января лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Он принял это решение после того, как передал в ЦИК подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах президента России в 2024 году. Он поддержал кандидатуру Владимира Путина. Обновлено в 12:24 по мск: Богданов пояснил отказ от участия в выборах президента РФ тем, что вспомнил о незакрытом зарубежном счете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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