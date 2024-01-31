Политика Выборы Второй кандидат в президенты вышел из президентской гонки 31 января 2024 в 13:57 Размер текста - 17 + Андрей Богданов покинул президентскую гонку Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, который сегодня предоставил подписи в ЦИК РФ, написал заявление об отказе от участия в президентской гонке. Об этом рассказали в Центризбиркоме. «Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки», — передает сообщение ЦИК РФ РИА Новости. Ранее кандидат успешно сдал подписи избирателей в Центральную избирательную комиссию. 30 января лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Он принял это решение после того, как передал в ЦИК подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах президента России в 2024 году. Он поддержал кандидатуру Владимира Путина. Обновлено в 12:24 по мск: Богданов пояснил отказ от участия в выборах президента РФ тем, что вспомнил о незакрытом зарубежном счете. Выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, который сегодня предоставил подписи в ЦИК РФ, написал заявление об отказе от участия в президентской гонке. Об этом рассказали в Центризбиркоме. «Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки», — передает сообщение ЦИК РФ РИА Новости. Ранее кандидат успешно сдал подписи избирателей в Центральную избирательную комиссию. 30 января лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Он принял это решение после того, как передал в ЦИК подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах президента России в 2024 году. Он поддержал кандидатуру Владимира Путина. Обновлено в 12:24 по мск: Богданов пояснил отказ от участия в выборах президента РФ тем, что вспомнил о незакрытом зарубежном счете. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям