Блогер Руслан Усачев приехал в Екатеринбург ради кладбища «братвы» из 90-х. Видео

31 января 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Усачев приехал на кладбище ради шоу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самая большая в России «Аллея славы», где похоронены лидеры и рядовые ОПГ «Центровые» из Екатеринбурга, вошла в топ самых интересных кладбищ страны. В список любопытных мест ее отнес тревел-блогер Руслан Усачев (более 2,7 млн подписчиков на Youtube-канале). Об этом URA.RU рассказали представители «Дзена». «Что такого должно быть у захоронения, чтобы оно выделялось на фоне остальных? Я думаю, что оно должно быть символом эпохи, ярким периодом в жизни страны. Кстати, необязательно приятного периода. Собственно, за неприятным мы прилетели в Екатеринбург», — заявил Усачев в выпуске. В шоу он показывает Широкореченское кладбище, где похоронены лидеры ОПГ Олег Вагин, Михаил Кучин и другие криминальные авторитеты. Помимо «Аллеи 90-х», блогер показывает в выпуске дольмены Западного Кавказа, Даргавский некрополь в Северной Осетии и японские кладбища на Сахалине. Проект «Локация» рассказывает об уникальных местах России, которые расположены далеко от популярных туристических маршрутов. ОПГ «Центровые» — это преступная группировка, которая существовала с конца 1980-х в Свердловской области. Свое название она получила из-за того, что фактически контролировала центр Екатеринбурга. Ударом для ОПГ стала ее лидера Олега Вагина в 1992 году. *Видео Руслана Усачева на «Дзене» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самая большая в России «Аллея славы», где похоронены лидеры и рядовые ОПГ «Центровые» из Екатеринбурга, вошла в топ самых интересных кладбищ страны. В список любопытных мест ее отнес тревел-блогер Руслан Усачев (более 2,7 млн подписчиков на Youtube-канале). Об этом URA.RU рассказали представители «Дзена». «Что такого должно быть у захоронения, чтобы оно выделялось на фоне остальных? Я думаю, что оно должно быть символом эпохи, ярким периодом в жизни страны. Кстати, необязательно приятного периода. Собственно, за неприятным мы прилетели в Екатеринбург», — заявил Усачев в выпуске. В шоу он показывает Широкореченское кладбище, где похоронены лидеры ОПГ Олег Вагин, Михаил Кучин и другие криминальные авторитеты. Помимо «Аллеи 90-х», блогер показывает в выпуске дольмены Западного Кавказа, Даргавский некрополь в Северной Осетии и японские кладбища на Сахалине. Проект «Локация» рассказывает об уникальных местах России, которые расположены далеко от популярных туристических маршрутов. ОПГ «Центровые» — это преступная группировка, которая существовала с конца 1980-х в Свердловской области. Свое название она получила из-за того, что фактически контролировала центр Екатеринбурга. Ударом для ОПГ стала ее лидера Олега Вагина в 1992 году. *Видео Руслана Усачева на «Дзене»