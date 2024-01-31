Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Госдума приняла закон о конфискации имущества за призывы к деятельности против государства Фото:

На пленарном заседании в среду Госдума РФ приняла законопроект о конфискации имущества в случае распространения фейков о ВС РФ и призывов к осуществлению деятельности против государства. Законопроект приняли единогласно.

«Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ», — сообщает агентство РИА Новости. Там добавили, что новый закон касается и призывов к деятельности против государства. Закон направлен на пресечение финансирования преступлений и угроз безопасности страны.

По новому закону можно конфисковать денежные средства, ценности и имущество, используемые или предназначенные для финансирования незаконной деятельности. Также предусмотрено изъятие орудий преступления. Законопроект поддержан большинством депутатов и предусматривает также конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, противную интересам страны и оскорбляющую армию, заключили в агентстве.

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На пленарном заседании в среду Госдума РФ приняла законопроект о конфискации имущества в случае распространения фейков о ВС РФ и призывов к осуществлению деятельности против государства. Законопроект приняли единогласно. «Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ», — сообщает агентство РИА Новости. Там добавили, что новый закон касается и призывов к деятельности против государства. Закон направлен на пресечение финансирования преступлений и угроз безопасности страны. По новому закону можно конфисковать денежные средства, ценности и имущество, используемые или предназначенные для финансирования незаконной деятельности. Также предусмотрено изъятие орудий преступления. Законопроект поддержан большинством депутатов и предусматривает также конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, противную интересам страны и оскорбляющую армию, заключили в агентстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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