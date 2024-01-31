Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

На пленарном заседании в среду Госдума РФ приняла законопроект о конфискации имущества в случае распространения фейков о ВС РФ и призывов к осуществлению деятельности против государства. Законопроект приняли единогласно.
«Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ», — сообщает агентство РИА Новости. Там добавили, что новый закон касается и призывов к деятельности против государства. Закон направлен на пресечение финансирования преступлений и угроз безопасности страны.
По новому закону можно конфисковать денежные средства, ценности и имущество, используемые или предназначенные для финансирования незаконной деятельности. Также предусмотрено изъятие орудий преступления. Законопроект поддержан большинством депутатов и предусматривает также конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, противную интересам страны и оскорбляющую армию, заключили в агентстве.
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