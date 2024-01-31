В США взорвался газопровод, пламя видно из космоса. Фото, видео

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Взрыв произошел в американском штате Оклахома (архивное фото) Фото:

На газопроводе в штате Оклахома в США произошел взрыв. Столб пламени поднялся на высоту более 150 метров, его видно из космоса. Об этом сообщает региональная пожарная служба США.

«Несколько служб реагируют на взрыв газопровода на Оклахомском выступе», — передает информацию от экстренных служб телеканал ABC7. Причина, почему взорвался газопровод, до сих неизвестна. Столб пламени поднялся на высоту около 152 метров. Как сообщает телеканал, огонь видно из космоса.

Кто пострадал и и погиб — неизвестно. Газопровод принадлежит компании DCP Midstream.

Фото:

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На газопроводе в штате Оклахома в США произошел взрыв. Столб пламени поднялся на высоту более 150 метров, его видно из космоса. Об этом сообщает региональная пожарная служба США. «Несколько служб реагируют на взрыв газопровода на Оклахомском выступе», — передает информацию от экстренных служб телеканал ABC7. Причина, почему взорвался газопровод, до сих неизвестна. Столб пламени поднялся на высоту около 152 метров. Как сообщает телеканал, огонь видно из космоса. Кто пострадал и и погиб — неизвестно. Газопровод принадлежит компании DCP Midstream.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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