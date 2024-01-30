В ЯНАО появится муниципальная школа вожатых

В городах Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет образовательный интенсив для будущих вожатых детских лагерей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«В Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьске школа вожатых пройдет в виде интенсивных образовательных модулей продолжительностью несколько дней. Муниципальная школа вожатых на Ямале станет нововведением этого года, участие в ней можно принять уже с 16 лет. Участником может стать любой желающий. Обучение бесплатное», — говорится в сообщении.
Кроме того, двухмесячное очное обучение пройдет в Салехарде, Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Для участников будут организованы дистанционные лекции, творческие встречи и отработка полученных знаний на практике.
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