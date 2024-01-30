30 января 2024

В ЯНАО появится муниципальная школа вожатых

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Тавду, детский лагерь, каникулы, летний отдых
Ямальские дети в летних лагерях будут под присмотром молодых вожатых Фото:

В городах Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет образовательный интенсив для будущих вожатых детских лагерей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьске школа вожатых пройдет в виде интенсивных образовательных модулей продолжительностью несколько дней. Муниципальная школа вожатых на Ямале станет нововведением этого года, участие в ней можно принять уже с 16 лет. Участником может стать любой желающий. Обучение бесплатное», — говорится в сообщении.

Кроме того, двухмесячное очное обучение пройдет в Салехарде, Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Для участников будут организованы дистанционные лекции, творческие встречи и отработка полученных знаний на практике.

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В городах Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет образовательный интенсив для будущих вожатых детских лагерей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьске школа вожатых пройдет в виде интенсивных образовательных модулей продолжительностью несколько дней. Муниципальная школа вожатых на Ямале станет нововведением этого года, участие в ней можно принять уже с 16 лет. Участником может стать любой желающий. Обучение бесплатное», — говорится в сообщении. Кроме того, двухмесячное очное обучение пройдет в Салехарде, Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Для участников будут организованы дистанционные лекции, творческие встречи и отработка полученных знаний на практике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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