В ЯНАО появится муниципальная школа вожатых

31 января 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Ямальские дети в летних лагерях будут под присмотром молодых вожатых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городах Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет образовательный интенсив для будущих вожатых детских лагерей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьске школа вожатых пройдет в виде интенсивных образовательных модулей продолжительностью несколько дней. Муниципальная школа вожатых на Ямале станет нововведением этого года, участие в ней можно принять уже с 16 лет. Участником может стать любой желающий. Обучение бесплатное», — говорится в сообщении. Кроме того, двухмесячное очное обучение пройдет в Салехарде, Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Для участников будут организованы дистанционные лекции, творческие встречи и отработка полученных знаний на практике.

В городах Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет образовательный интенсив для будущих вожатых детских лагерей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьске школа вожатых пройдет в виде интенсивных образовательных модулей продолжительностью несколько дней. Муниципальная школа вожатых на Ямале станет нововведением этого года, участие в ней можно принять уже с 16 лет. Участником может стать любой желающий. Обучение бесплатное», — говорится в сообщении. Кроме того, двухмесячное очное обучение пройдет в Салехарде, Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Для участников будут организованы дистанционные лекции, творческие встречи и отработка полученных знаний на практике.