Когда и где закупиться фермерскими продуктами на ярмарках в Тюмени

В Тюмени на протяжении года откроются несколько ярмарочных площадок

Ярмарки в Тюмени проходят на протяжении года Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени на протяжении года работают продовольственные выставки, где горожане могут закупиться фермерскими продуктами и товарами местного производства. Правительство Тюменской области составило график, когда откроются региональные ярмарки в 2024 году.

Февраль, март, апрель

В эти месяцы сразу в двух локациях Тюмени пройдут продовольственные ярмарки. 17 февраля, 2, 30 марта и 13 апреля выставки пройдут в зале на Севастопольской, 12/3 и на территории парковки на улице Льва Толстого, 31.

Май

В преддверии дачного сезона состоятся специализированные выставки-продажи для дачи и огорода. Мероприятия пройдут с 22 по 26 мая на площадке по улице Севастопольской, 12/3.

Июнь

Выставка-продажа сельхозпродукции и продуктов питания пройдет в Тюмени с 19 по 23 июня. Помимо этого, ярмарки будут работать на территориях набережной, на площади 400-летия Тюмени и сквера Немцова.

Сентябрь

В сентябре будут работать сразу несколько выставок — школьная и продуктовая. Среди товаров — продукция от пчеловодов.

Ноябрь

В конце осени состоится выставка-продажа сельхозпродукции. На прилавках гостей и жителей города будут ждать фермерские продукты со всего региона.

Декабрь

С 18 декабря в городе стартует новогодняя ярмарка. Выставка «Продукты питания к новогоднему столу» пройдет с 18 по 30 декабря в зале на Севастопольской, 12/3. В эти же дни будут проходить ярмарки на Цветном бульваре и на площади 400-летия Тюмени.