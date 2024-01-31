В пяти городах Челябинской области введен режим неблагоприятных метеоусловий

В пяти крупных городах Челябинской области до 1 февраля сохраняется режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
«По данным челябинского ЦГМС, в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте и Магнитогорске до 20 часов 1 февраля сохраняется режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. Объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщается на сайте ведомства.
В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора распространило рекомендации жителям в связи с сохранением длительного периода неблагоприятных метеоусловий.
В период неблагоприятных метеоусловий следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных химических веществ. При действии на территории города режима НМУ жителям рекомендуется:
- Ограничить поездки на личном транспорте, который в данный период дает наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха.
- Сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автодорог или других источников загрязнения.
- Не открывать для проветривания помещений окна, особенно ночью и ранним утром.
- По мере возможности использовать на рабочих местах и в быту системы кондиционирования и очистки воздуха.
- Проводить ежедневную влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах.
- Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
- Ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
- Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. Избегать прогулок вдоль автомобильных трасс.
- Промывать нос и горло при возвращении домой.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.