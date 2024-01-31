Путин высказался о проекте «Воспитание» в России

Владимир Путин заявил, что воспитание — это фундаментальный процесс
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Кандидат в президенты РФ Владимир Путин поддержал идею сделать проект «Воспитание» национальным. Таким образом он отреагировал на предложение актера Владимира Машкова на встрече со своими доверенными лицами.
«Кто-то должен думать, выстраивать эту работу — тонко, эффективно, доходчиво и фундаментально. Кто-то должен думать. Одного управления по внутренним делам в администрации президента недостаточно. Над проектом должно работать все общество», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Путин отметил, что воспитание — это постепенный процесс. Он начинается в первую очередь с семьи.
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