Путин высказался о проекте «Воспитание» в России

Путин допустил, что российский проект «Воспитание» будет национальным
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами, путин владимир
Владимир Путин заявил, что воспитание — это фундаментальный процесс Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин поддержал идею сделать проект «Воспитание» национальным. Таким образом он отреагировал на предложение актера Владимира Машкова на встрече со своими доверенными лицами.

«Кто-то должен думать, выстраивать эту работу — тонко, эффективно, доходчиво и фундаментально. Кто-то должен думать. Одного управления по внутренним делам в администрации президента недостаточно. Над проектом должно работать все общество», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Путин отметил, что воспитание — это постепенный процесс. Он начинается в первую очередь с семьи.

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Кандидат в президенты РФ Владимир Путин поддержал идею сделать проект «Воспитание» национальным. Таким образом он отреагировал на предложение актера Владимира Машкова на встрече со своими доверенными лицами. «Кто-то должен думать, выстраивать эту работу — тонко, эффективно, доходчиво и фундаментально. Кто-то должен думать. Одного управления по внутренним делам в администрации президента недостаточно. Над проектом должно работать все общество», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Путин отметил, что воспитание — это постепенный процесс. Он начинается в первую очередь с семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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