Путин высказался о проекте «Воспитание» в России

Путин допустил, что российский проект «Воспитание» будет национальным

31 января 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что воспитание — это фундаментальный процесс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидат в президенты РФ Владимир Путин поддержал идею сделать проект «Воспитание» национальным. Таким образом он отреагировал на предложение актера Владимира Машкова на встрече со своими доверенными лицами. «Кто-то должен думать, выстраивать эту работу — тонко, эффективно, доходчиво и фундаментально. Кто-то должен думать. Одного управления по внутренним делам в администрации президента недостаточно. Над проектом должно работать все общество», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Путин отметил, что воспитание — это постепенный процесс. Он начинается в первую очередь с семьи.

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин поддержал идею сделать проект «Воспитание» национальным. Таким образом он отреагировал на предложение актера Владимира Машкова на встрече со своими доверенными лицами. «Кто-то должен думать, выстраивать эту работу — тонко, эффективно, доходчиво и фундаментально. Кто-то должен думать. Одного управления по внутренним делам в администрации президента недостаточно. Над проектом должно работать все общество», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Путин отметил, что воспитание — это постепенный процесс. Он начинается в первую очередь с семьи.