30 января 2024

В ЯНАО молодежные центры получили 6 миллионов рублей на развитие

Лучшие молодежные пространства Ямала получили грант для реализации новых идей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, денежный веер, деньги, пять тысяч, рубли
На Ямале молодежные центры получили денежную поддержку Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе молодежные центры получили денежные гранты в рамках конкурса в сфере молодежной политики. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Грантовый фонд в шесть миллионов рублей пойдет на улучшение молодежных пространств. Подведены итоги конкурса лучших отраслевых достижений муниципальных управленческих команд в сфере молодежной политики. В номинации „Лучший молодежный центр“ одержала победу организация по работе с семьей и молодежью „Доверие“ в Ноябрьске. Победителем в номинации „Лучшее первичное отделение“ стало первичное отделение „Движение Первых“ Салемальской школы-интерната имени Володи Солдатова», — говорится в сообщении.

Каждый из лучших молодежных центров был награжден грантами в размере трех миллионов рублей. Денежные средства могут быть использованы для обучения работников, покупку современного оборудования и мебели, для поддержки новаторских инициатив.

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В Ямало-Ненецком автономном округе молодежные центры получили денежные гранты в рамках конкурса в сфере молодежной политики. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Грантовый фонд в шесть миллионов рублей пойдет на улучшение молодежных пространств. Подведены итоги конкурса лучших отраслевых достижений муниципальных управленческих команд в сфере молодежной политики. В номинации „Лучший молодежный центр“ одержала победу организация по работе с семьей и молодежью „Доверие“ в Ноябрьске. Победителем в номинации „Лучшее первичное отделение“ стало первичное отделение „Движение Первых“ Салемальской школы-интерната имени Володи Солдатова», — говорится в сообщении. Каждый из лучших молодежных центров был награжден грантами в размере трех миллионов рублей. Денежные средства могут быть использованы для обучения работников, покупку современного оборудования и мебели, для поддержки новаторских инициатив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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