В ЯНАО молодежные центры получили 6 миллионов рублей на развитие

В Ямало-Ненецком автономном округе молодежные центры получили денежные гранты в рамках конкурса в сфере молодежной политики. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Грантовый фонд в шесть миллионов рублей пойдет на улучшение молодежных пространств. Подведены итоги конкурса лучших отраслевых достижений муниципальных управленческих команд в сфере молодежной политики. В номинации „Лучший молодежный центр“ одержала победу организация по работе с семьей и молодежью „Доверие“ в Ноябрьске. Победителем в номинации „Лучшее первичное отделение“ стало первичное отделение „Движение Первых“ Салемальской школы-интерната имени Володи Солдатова», — говорится в сообщении.
Каждый из лучших молодежных центров был награжден грантами в размере трех миллионов рублей. Денежные средства могут быть использованы для обучения работников, покупку современного оборудования и мебели, для поддержки новаторских инициатив.
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