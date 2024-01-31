В курганском управлении Росгвардии появился новый замначальника. Скрин

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Отправка призывников в элитные войска. Курган, росгвардия
У курганских росгвардейцев появился новый замначальника Фото:

На должность заместителя начальника управления Росгвардии по Курганской области назначен Евгений Горбунов. Подполковник полиции стал заместителем начальника по материально-техническому обеспечению. Об этом информирует сайт управления.

«Заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области (по материально-техническому обеспечению) — подполковник полиции Горбунов Евгений Александрович», — сообщается на портале в разделе «Руководство». Данное назначение закрыло последнюю вакантную должность в руководящем составе управления.

Редакция обратилась за разъяснениями в пресс-службу местного управления Росгвардии. Там подтвердили назначение Горбунова. «Офицер на службе в правоохранительных органах — с 2001 года. Ранее занимался вопросами государственного контроля объектов ТЭК», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в управлении Росгвардии произошло назначение первого заместителя начальника. Им стал бывший замначальника курганского СОБР полковник полиции Виталий Барабаш.

В курганском управлении Росгвардии — новый замначальника
В курганском управлении Росгвардии — новый замначальника

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На должность заместителя начальника управления Росгвардии по Курганской области назначен Евгений Горбунов. Подполковник полиции стал заместителем начальника по материально-техническому обеспечению. Об этом информирует сайт управления. «Заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области (по материально-техническому обеспечению) — подполковник полиции Горбунов Евгений Александрович», — сообщается на портале в разделе «Руководство». Данное назначение закрыло последнюю вакантную должность в руководящем составе управления. Редакция обратилась за разъяснениями в пресс-службу местного управления Росгвардии. Там подтвердили назначение Горбунова. «Офицер на службе в правоохранительных органах — с 2001 года. Ранее занимался вопросами государственного контроля объектов ТЭК», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в управлении Росгвардии произошло назначение первого заместителя начальника. Им стал бывший замначальника курганского СОБР полковник полиции Виталий Барабаш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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