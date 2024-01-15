15 января 2024

В курганском управлении Росгвардии назначили нового замначальника. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от ППС машин. г. Курган, строй, росгвардия
Курганским росгвардейцам назначили нового замначальника Фото:

Полковник полиции Виталий Барабаш назначен заместителем начальника управления Росгвардии по Курганской области. Данные появились на сайте территориального органа. Информация, о которой ранее сообщало URA.RU, подтвердилась.

«Заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области — Барабаш Виталий Владимирович», — информирует сайт управления. Полковник полиции занял вакантное место, которое пустовало после ухода на пенсию Николая Суханова.

Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу управления. В ведомстве подтвердили факт назначения. «Барабашу предстоит отвечать за организацию профессиональной служебной подготовки личного состава, участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, а также координировать деятельность специальных подразделений территориального управления», — прокомментировали новые обязанности замначальника в Росгвардии.

Ранее URA.RU сообщало, что замкомандира СОБР курганской Росгвардии станет новым замначальника управления. Это назначение стали обсуждать после ухода на пенсию его предшественника, полковника Суханова.

В курганском управлении Рогсвардии назначили замначальника Виталия Барабаша
В курганском управлении Рогсвардии назначили замначальника Виталия Барабаша

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Полковник полиции Виталий Барабаш назначен заместителем начальника управления Росгвардии по Курганской области. Данные появились на сайте территориального органа. Информация, о которой ранее сообщало URA.RU, подтвердилась. «Заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области — Барабаш Виталий Владимирович», — информирует сайт управления. Полковник полиции занял вакантное место, которое пустовало после ухода на пенсию Николая Суханова. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу управления. В ведомстве подтвердили факт назначения. «Барабашу предстоит отвечать за организацию профессиональной служебной подготовки личного состава, участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, а также координировать деятельность специальных подразделений территориального управления», — прокомментировали новые обязанности замначальника в Росгвардии. Ранее URA.RU сообщало, что замкомандира СОБР курганской Росгвардии станет новым замначальника управления. Это назначение стали обсуждать после ухода на пенсию его предшественника, полковника Суханова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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