Полковник полиции Виталий Барабаш назначен заместителем начальника управления Росгвардии по Курганской области. Данные появились на сайте территориального органа. Информация, о которой ранее сообщало URA.RU, подтвердилась.
«Заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области — Барабаш Виталий Владимирович», — информирует сайт управления. Полковник полиции занял вакантное место, которое пустовало после ухода на пенсию Николая Суханова.
Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу управления. В ведомстве подтвердили факт назначения. «Барабашу предстоит отвечать за организацию профессиональной служебной подготовки личного состава, участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, а также координировать деятельность специальных подразделений территориального управления», — прокомментировали новые обязанности замначальника в Росгвардии.
Полковник полиции Виталий Барабаш назначен заместителем начальника управления Росгвардии по Курганской области. Данные появились на сайте территориального органа. Информация, о которой ранее сообщало URA.RU, подтвердилась. «Заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области — Барабаш Виталий Владимирович», — информирует сайт управления. Полковник полиции занял вакантное место, которое пустовало после ухода на пенсию Николая Суханова. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу управления. В ведомстве подтвердили факт назначения. «Барабашу предстоит отвечать за организацию профессиональной служебной подготовки личного состава, участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, а также координировать деятельность специальных подразделений территориального управления», — прокомментировали новые обязанности замначальника в Росгвардии. Ранее URA.RU сообщало, что замкомандира СОБР курганской Росгвардии станет новым замначальника управления. Это назначение стали обсуждать после ухода на пенсию его предшественника, полковника Суханова.