Путин: без России крупные спортивные соревнования становятся ущербными

31 января 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Путин высказался об ограничениях для российских спортсменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Без российских спортсменов все крупные соревнования становятся ущербными. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. «Будем всячески поддерживать спорт, развивать свои площадки, а без РФ крупные соревнования становятся ущербными», — передает слова Путина корреспондент URA.RU. Президент РФ отметил, что любые ограничения в спорте — это ограничения прав человека.

Без российских спортсменов все крупные соревнования становятся ущербными. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. «Будем всячески поддерживать спорт, развивать свои площадки, а без РФ крупные соревнования становятся ущербными», — передает слова Путина корреспондент URA.RU. Президент РФ отметил, что любые ограничения в спорте — это ограничения прав человека.