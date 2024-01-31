Путин: без России крупные спортивные соревнования становятся ущербными

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Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами, путин владимир
Путин высказался об ограничениях для российских спортсменов Фото:

Без российских спортсменов все крупные соревнования становятся ущербными. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

«Будем всячески поддерживать спорт, развивать свои площадки, а без РФ крупные соревнования становятся ущербными», — передает слова Путина корреспондент URA.RU. Президент РФ отметил, что любые ограничения в спорте — это ограничения прав человека.

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Без российских спортсменов все крупные соревнования становятся ущербными. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. «Будем всячески поддерживать спорт, развивать свои площадки, а без РФ крупные соревнования становятся ущербными», — передает слова Путина корреспондент URA.RU. Президент РФ отметил, что любые ограничения в спорте — это ограничения прав человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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