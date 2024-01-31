Путин заявил о высоком уровне локализации производства автотранспорта в России

Владимир Путин высоко оценил меры по локализации производства в России
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
На данный момент уровень локализации производства автотранспорта в России достиг 70%. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
«Я не припомню точно, здесь есть коллеги, которые знают, в области автотранспорта, по-моему, 65-70% локализация. <…> Вот, один КАМАЗ чего стоит, поздравим его с успехами», — заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также кандидат в президенты отметил, что в сфере производства двигателей степень локализации составляет уже 90%.
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