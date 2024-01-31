Путин заявил о высоком уровне локализации производства автотранспорта в России

Путин: уровень локализации в сфере транспорта достиг 70%
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Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами, путин владимир
Владимир Путин высоко оценил меры по локализации производства в России Фото:
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На данный момент уровень локализации производства автотранспорта в России достиг 70%. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

«Я не припомню точно, здесь есть коллеги, которые знают, в области автотранспорта, по-моему, 65-70% локализация. <…> Вот, один КАМАЗ чего стоит, поздравим его с успехами», — заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также кандидат в президенты отметил, что в сфере производства двигателей степень локализации составляет уже 90%.

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На данный момент уровень локализации производства автотранспорта в России достиг 70%. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. «Я не припомню точно, здесь есть коллеги, которые знают, в области автотранспорта, по-моему, 65-70% локализация. <…> Вот, один КАМАЗ чего стоит, поздравим его с успехами», — заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также кандидат в президенты отметил, что в сфере производства двигателей степень локализации составляет уже 90%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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