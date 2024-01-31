В ХМАО провели уникальную операцию по реконструкции половых органов ребенку из Челябинска

Хирурги из ХМАО восстановили половые органы мальчику, пересадив ему кожу со щеки

31 января 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Врачи пересадили слизистую со щеки ребенка на его половые органы Фото: Анна Майорова © URA.RU Врачи детской окружной больницы Нижневартовска провели сложнейшую операцию по реконструкции половых органов маленькому пациенту из Челябинска. Материал для пересадки хирурги взяли из слизистой щеки мальчика. Информацию об этом опубликовали на сайте детского медучреждения. «Юному пациенту из Челябинска, страдающему врожденным пороком наружных половых органов, потребовалась реконструктивная пластика. Врачи провели одновременно две операции, взяв лоскут слизистой щеки и перенеся его в область будущей уретры», — сообщили на сайте Нижневартовской ОКДБ. В операции приняли участие урологи и челюстно-лицевой хирург. По словам медиков, подобные операции — редкость для медучреждений регионов. Мама мальчика отметила, что привезла сына из Челябинска целенаправленно к заведующему отделением детской урологии Николаю Обухову и его команде. Для мальчика это была уже пятая операция. Впереди его ждет период восстановления и еще один этап — операция по формированию уретры. Ее также планируют провести нижневартовские специалисты.

Врачи детской окружной больницы Нижневартовска провели сложнейшую операцию по реконструкции половых органов маленькому пациенту из Челябинска. Материал для пересадки хирурги взяли из слизистой щеки мальчика. Информацию об этом опубликовали на сайте детского медучреждения. «Юному пациенту из Челябинска, страдающему врожденным пороком наружных половых органов, потребовалась реконструктивная пластика. Врачи провели одновременно две операции, взяв лоскут слизистой щеки и перенеся его в область будущей уретры», — сообщили на сайте Нижневартовской ОКДБ. В операции приняли участие урологи и челюстно-лицевой хирург. По словам медиков, подобные операции — редкость для медучреждений регионов. Мама мальчика отметила, что привезла сына из Челябинска целенаправленно к заведующему отделением детской урологии Николаю Обухову и его команде. Для мальчика это была уже пятая операция. Впереди его ждет период восстановления и еще один этап — операция по формированию уретры. Ее также планируют провести нижневартовские специалисты.