Путин заявил, что за последние годы было сделано немало

Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что за последнее время страна сделала немало. Пусть некоторые цели и не были выполнены, но самых важных результатов удалось достичь. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами.
«Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Российский глава добавил, что стране удалось достичь важных результатов, пусть и не все цели были выполнены. Также Путин считает главным то, что в ходе общения с общественностью была налажена обратная связь.
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