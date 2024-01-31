Путин заявил, что за последние годы было сделано немало

Путин: стране удалось достичь немалых результатов за прошедшее время
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами, путин владимир
По словам Путина, также была налажена обратная связь с общественностью в ходе живого разговора Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что за последнее время страна сделала немало. Пусть некоторые цели и не были выполнены, но самых важных результатов удалось достичь. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами.

«Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Российский глава добавил, что стране удалось достичь важных результатов, пусть и не все цели были выполнены. Также Путин считает главным то, что в ходе общения с общественностью была налажена обратная связь.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что за последнее время страна сделала немало. Пусть некоторые цели и не были выполнены, но самых важных результатов удалось достичь. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Российский глава добавил, что стране удалось достичь важных результатов, пусть и не все цели были выполнены. Также Путин считает главным то, что в ходе общения с общественностью была налажена обратная связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...