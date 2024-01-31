Путин заявил, что за последние годы было сделано немало

Путин: стране удалось достичь немалых результатов за прошедшее время

31 января 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

По словам Путина, также была налажена обратная связь с общественностью в ходе живого разговора Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что за последнее время страна сделала немало. Пусть некоторые цели и не были выполнены, но самых важных результатов удалось достичь. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Российский глава добавил, что стране удалось достичь важных результатов, пусть и не все цели были выполнены. Также Путин считает главным то, что в ходе общения с общественностью была налажена обратная связь.

Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что за последнее время страна сделала немало. Пусть некоторые цели и не были выполнены, но самых важных результатов удалось достичь. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Российский глава добавил, что стране удалось достичь важных результатов, пусть и не все цели были выполнены. Также Путин считает главным то, что в ходе общения с общественностью была налажена обратная связь.