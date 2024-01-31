Губернатор Развожаев заявил о сбитой воздушной цели в Севастополе

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, ракетный комплекс, зрк, пво, с-500,  stock
Система ПВО отбила украинскую атаку Фото:

В Севастополе система ПВО сбила воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель», — написал он в своем telegram-канале. По словам Развожаева, обломки упали на пустыре в районе Любимовки. Туда направлены все службы.

С 2022 года в нескольких российских регионах действует высокий уровень террористической опасности, в том числе и в Севастополе. Регулярно приходят сообщения о перехвате украинских дронов. URA.RU собрало все крупные атаки беспилотников ВСУ за последнее время и проанализировало тенденцию к их усилению.

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В Севастополе система ПВО сбила воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель», — написал он в своем telegram-канале. По словам Развожаева, обломки упали на пустыре в районе Любимовки. Туда направлены все службы. С 2022 года в нескольких российских регионах действует высокий уровень террористической опасности, в том числе и в Севастополе. Регулярно приходят сообщения о перехвате украинских дронов. URA.RU собрало все крупные атаки беспилотников ВСУ за последнее время и проанализировало тенденцию к их усилению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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