Губернатор Развожаев заявил о сбитой воздушной цели в Севастополе

31 января 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Система ПВО отбила украинскую атаку Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В Севастополе система ПВО сбила воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель», — написал он в своем telegram-канале. По словам Развожаева, обломки упали на пустыре в районе Любимовки. Туда направлены все службы. С 2022 года в нескольких российских регионах действует высокий уровень террористической опасности, в том числе и в Севастополе. Регулярно приходят сообщения о перехвате украинских дронов. URA.RU собрало все крупные атаки беспилотников ВСУ за последнее время и проанализировало тенденцию к их усилению.

В Севастополе система ПВО сбила воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель», — написал он в своем telegram-канале. По словам Развожаева, обломки упали на пустыре в районе Любимовки. Туда направлены все службы. С 2022 года в нескольких российских регионах действует высокий уровень террористической опасности, в том числе и в Севастополе. Регулярно приходят сообщения о перехвате украинских дронов. URA.RU собрало все крупные атаки беспилотников ВСУ за последнее время и проанализировало тенденцию к их усилению.