Губернатор Развожаев заявил о сбитой воздушной цели в Севастополе

Система ПВО отбила украинскую атаку
В Севастополе система ПВО сбила воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель», — написал он в своем telegram-канале. По словам Развожаева, обломки упали на пустыре в районе Любимовки. Туда направлены все службы.
С 2022 года в нескольких российских регионах действует высокий уровень террористической опасности, в том числе и в Севастополе. Регулярно приходят сообщения о перехвате украинских дронов. URA.RU собрало все крупные атаки беспилотников ВСУ за последнее время и проанализировало тенденцию к их усилению.
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