Машков заявил, что передал Путину удостоверение кандидата в президенты

31 января 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Владимир Машков рассказал, что передал Владимиру Путину удостоверение кандидата Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Народный артист России Владимир Машков рассказал, что передал Владимиру Путину удостоверение кандидата для участия в выборах президента страны. Это произошло на встрече Путина с его доверенными лицами. «Да, я передал Владимиру Владимировичу удостоверение, сегодня была такая возможность», — заявил Владимир Машков в разговоре с ТАСС. Машков — сопредседатель избирательного штаба Путина. Путин был зарегистрирован ЦИК как кандидат на пост президента страны 29 января. Он собрал нужное количество подписей. На заседании комиссии удостоверение кандидата было передано Машкову. Тот обещал отдать его Путину в ближайшее время. После регистрации Путина ЦИК опубликовала его доходы за последние шесть лет. Они составили 68 миллионов рублей. Выборы главы России назначены на 17 марта. Кандидаты от партий и самовыдвиженцы сейчас собирают подписи и сдают в ЦИК.

Народный артист России Владимир Машков рассказал, что передал Владимиру Путину удостоверение кандидата для участия в выборах президента страны. Это произошло на встрече Путина с его доверенными лицами. «Да, я передал Владимиру Владимировичу удостоверение, сегодня была такая возможность», — заявил Владимир Машков в разговоре с ТАСС. Машков — сопредседатель избирательного штаба Путина. Путин был зарегистрирован ЦИК как кандидат на пост президента страны 29 января. Он собрал нужное количество подписей. На заседании комиссии удостоверение кандидата было передано Машкову. Тот обещал отдать его Путину в ближайшее время. После регистрации Путина ЦИК опубликовала его доходы за последние шесть лет. Они составили 68 миллионов рублей. Выборы главы России назначены на 17 марта. Кандидаты от партий и самовыдвиженцы сейчас собирают подписи и сдают в ЦИК.