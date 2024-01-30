Сумма доходов Владимира Путина за шесть лет составила около 68 миллионов
Доходы Владимира Путина, зарегистрированного кандидатом на президентских выборах, составили около 68 миллионов рублей. Декларацию опубликовала ЦИК.
«Общая сумма его доходов за шесть лет составила 67 млн 591 тыс. 875 рублей», — сообщается на сайте ЦИК. Отмечается, что сумму составляет зарплата, доход от вкладов и ценных бумаг, военная пенсия, а также средства, полученные от продажи имущества.
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