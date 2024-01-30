ЦИК раскрыла доходы Путина за шесть лет. Фото

ЦИК: доходы Путина за шесть лет составили около 68 миллионов рублей
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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Сумма доходов Владимира Путина за шесть лет составила около 68 миллионов Фото:

Доходы Владимира Путина, зарегистрированного кандидатом на президентских выборах, составили около 68 миллионов рублей. Декларацию опубликовала ЦИК.

«Общая сумма его доходов за шесть лет составила 67 млн 591 тыс. 875 рублей», — сообщается на сайте ЦИК. Отмечается, что сумму составляет зарплата, доход от вкладов и ценных бумаг, военная пенсия, а также средства, полученные от продажи имущества.

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Доходы Владимира Путина, зарегистрированного кандидатом на президентских выборах, составили около 68 миллионов рублей. Декларацию опубликовала ЦИК. «Общая сумма его доходов за шесть лет составила 67 млн 591 тыс. 875 рублей», — сообщается на сайте ЦИК. Отмечается, что сумму составляет зарплата, доход от вкладов и ценных бумаг, военная пенсия, а также средства, полученные от продажи имущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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