Топ-15 самых романтических фильмов для просмотра в День Святого Валентина

В День святого Валентина можно посмотреть «Титаник» и «Привидение»

31 января 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Также на День святого Валентина можно посмотреть «Дневник Бриджит Джонс» и «До встречи с тобой» Фото: Александр Мамаев © URA.RU День Святого Валентина — прекрасный повод устроить романтический вечер и погрузиться в мир кинематографических историй о любви. Это подарит вам и вашему партнеру эмоции, которые останутся в памяти навсегда. URA.RU приводит топ-15 романтических фильмов, которые можно посмотреть вдвоем. «Титаник» (1997) Режиссер: Джеймс Кэмерон Это культовая история величайшей катастрофы в истории человечества и любви между Джеком и Роуз. Фильм удостоен 11 премий «Оскар», а сцена на носу корабля уже давно стала иконой романтического кино. Кроме того, для съемок фильма была построена копия «Титаника», которая почти идентична оригиналу. «Сумерки» (2008) Режиссер: Кэтрин Хардвик Сага о вампирах и оборотнях, в центре которой — запретная любовь обычной девушки Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена. В фильме также можно увидеть противостояние вампирских кланов. Кинолента стала феноменом среди подростков и не только, а ее саундтрек завоевал сердца миллионов. «Дневник памяти» (2004) Режиссер: Ник Кассаветис Эта трогательная история любви девушки и юноши из разных социальных слоев. Фильм основан на романе Николаса Спаркса. Актеры Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс превосходно передали чувства своих персонажей, а легендарный дождевой поцелуй вошел в историю кинематографа. «Ла-Ла Ленд» (2016) Режиссер: Дэмьен Шазелл Мюзикл о мечтах, стремлениях и любви молодого джазового музыканта и начинающей актрисы в современном Лос-Анджелесе. Фильм получил шесть статуэток «Оскар» и стал настоящим открытием года. «Привидение» (1990) Режиссер: Джерри Цукер История о любви Сэма и Молли, которая переживает смерть. Главный герой становится призраком и помогает своей возлюбленной преодолевать смертельные опасности. Это фильм о том, как сильные чувства могут преодолеть любые преграды. А сцена с гончарным кругом стала одним из самых эротичных и запоминающихся моментов в кино. «Амели» (2001) Режиссер: Жан-Пьер Жене Французская комедия о девушке Амели Пулен, которая решает изменить мир к лучшему. Она помогает окружающим обрести свое счастье и находит в себе смелость признаться в чувствах понравившемуся молодому человеку. Фильм полон уникального шарма, юмора и тепла. «500 дней лета» (2009) Режиссер: Марк Уэбб Нестандартная романтическая комедия, которая рассказывает о взлетах и падениях в отношениях главных героев. В течение 500 дней отношений Тома Хэнсена и Саммер Финн герои понимают, что путь к счастью может быть неконтролируемым и забавным. Фильм знаменит своей нелинейной структурой и открытым финалом. «Великий Гэтсби» (2013) Режиссер: Баз Лурман Экранизация знаменитого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, в которой Леонардо ДиКаприо воплотил образ вечно влюбленного Джея Гэтсби. Он постоянно устраивает шикарные вечеринки и надеется на то, что его бывшая возлюбленная Дэйзи все же придет на них. Фильм поражает своим визуальным стилем и роскошью. «Дневник Бриджит Джонс» (2001) Режиссер: Шэрон Магуайр Комедия о неуклюжей, но обаятельной Бриджит Джонс, о ее любовных перипетиях и поиске счастья. Главная героиня заводит дневник, чтобы записывать в него свои победы и достижения. Фильм стал культовым и породил несколько успешных продолжений. «Время» (2011) Режиссер: Эндрю Никкол Фантастический триллер с романтической линией, где время является валютой, а любовь может стать причиной революции. Актеры Джастин Тимберлейк и Аманда Сейфрид создали запоминающуюся пару в необычном мире будущего. Он является бунтарем из гетто, у которого постоянно не хватает времени, а девушка — дочь владельца банка времени. «До встречи с тобой» (2016) Режиссер: Теа Шэррок Британская мелодрама, которая рассказывает об инвалиде Уилле Трейноре и его сиделке Лу Кларк. Мать Уилла наняла девушку, потому что хочет, чтобы кто-то помог ее сыну выбраться из добровольного заточения, которое выражается в потери интереса к миру. Лу Кларк узнает, что молодой человек хочет покончить с собой, и пытается заставить его передумать, показывая, как прекрасен окружающий мир. Кинолента стала номинантом премии MTV Movie & TV Awards 2017 за «Лучшую душераздирающую сцену». «Век Адалин» (2015) Режиссер: Ли Толанд Кригер После загадочного несчастного случая Адалин живет на свете уже сто лет и при этом не стареет. Женщина ведет одинокую жизнь, отдалившись от всех. Но, повстречав Эллиса, она понимает, что ей тяжело не влюбляться рядом с ним. При этом сближение с молодым человек приводит Адалин к встрече с человеком из ее настоящей молодости — отцом Элисса Уильямом. Именно он убеждает женщину в том, что ей нужно перестать убегать и не бояться любви. «Полночное солнце» (2017) Режиссер: Скотт Спир Кэти Прайс не может находиться на солнце из-за того, что она больна меланозом и нахождение на свету может привести к смерти. Однажды в полночь девушка встречает Чарли. Двое молодых людей влюбляются друг в друга, и Кэти понимает, что ради Чарли готова сгореть под солнечным светом. «Отпуск по обмену» (2006) Режиссер: Нэнси Майерс Автор популярной свадебной колонки в журнале Айрис Симпкинс влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от нее живет владелица рекламного агентства Аманда Вудс, которая обнаруживает, что муж ей изменяет. Две незнакомые женщины находят друг друга в Интернете и договариваются поменяться домами, прожив так неделю. Становится интересно, чем же закончится такой отпуск. «Телохранитель» (1992) Режиссер: Мик Джексон Мелодраматический триллер, в котором рассказывается история телохранителя Фрэнка Фармера, влюбленного в популярную певицу Рэйчел Мэррон. Сначала их отношения не складываются, но позже между ними возникает страсть, которая мешает сохранению безопасности знаменитости. Отмечается, что роль Мэррон исполнила известная певица Уитни Хьюстон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

День Святого Валентина — прекрасный повод устроить романтический вечер и погрузиться в мир кинематографических историй о любви. Это подарит вам и вашему партнеру эмоции, которые останутся в памяти навсегда. URA.RU приводит топ-15 романтических фильмов, которые можно посмотреть вдвоем. Режиссер: Джеймс Кэмерон Это культовая история величайшей катастрофы в истории человечества и любви между Джеком и Роуз. Фильм удостоен 11 премий «Оскар», а сцена на носу корабля уже давно стала иконой романтического кино. Кроме того, для съемок фильма была построена копия «Титаника», которая почти идентична оригиналу. Режиссер: Кэтрин Хардвик Сага о вампирах и оборотнях, в центре которой — запретная любовь обычной девушки Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена. В фильме также можно увидеть противостояние вампирских кланов. Кинолента стала феноменом среди подростков и не только, а ее саундтрек завоевал сердца миллионов. Режиссер: Ник Кассаветис Эта трогательная история любви девушки и юноши из разных социальных слоев. Фильм основан на романе Николаса Спаркса. Актеры Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс превосходно передали чувства своих персонажей, а легендарный дождевой поцелуй вошел в историю кинематографа. Режиссер: Дэмьен Шазелл Мюзикл о мечтах, стремлениях и любви молодого джазового музыканта и начинающей актрисы в современном Лос-Анджелесе. Фильм получил шесть статуэток «Оскар» и стал настоящим открытием года. Режиссер: Джерри Цукер История о любви Сэма и Молли, которая переживает смерть. Главный герой становится призраком и помогает своей возлюбленной преодолевать смертельные опасности. Это фильм о том, как сильные чувства могут преодолеть любые преграды. А сцена с гончарным кругом стала одним из самых эротичных и запоминающихся моментов в кино. Режиссер: Жан-Пьер Жене Французская комедия о девушке Амели Пулен, которая решает изменить мир к лучшему. Она помогает окружающим обрести свое счастье и находит в себе смелость признаться в чувствах понравившемуся молодому человеку. Фильм полон уникального шарма, юмора и тепла. Режиссер: Марк Уэбб Нестандартная романтическая комедия, которая рассказывает о взлетах и падениях в отношениях главных героев. В течение 500 дней отношений Тома Хэнсена и Саммер Финн герои понимают, что путь к счастью может быть неконтролируемым и забавным. Фильм знаменит своей нелинейной структурой и открытым финалом. Режиссер: Баз Лурман Экранизация знаменитого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, в которой Леонардо ДиКаприо воплотил образ вечно влюбленного Джея Гэтсби. Он постоянно устраивает шикарные вечеринки и надеется на то, что его бывшая возлюбленная Дэйзи все же придет на них. Фильм поражает своим визуальным стилем и роскошью. Режиссер: Шэрон Магуайр Комедия о неуклюжей, но обаятельной Бриджит Джонс, о ее любовных перипетиях и поиске счастья. Главная героиня заводит дневник, чтобы записывать в него свои победы и достижения. Фильм стал культовым и породил несколько успешных продолжений. Режиссер: Эндрю Никкол Фантастический триллер с романтической линией, где время является валютой, а любовь может стать причиной революции. Актеры Джастин Тимберлейк и Аманда Сейфрид создали запоминающуюся пару в необычном мире будущего. Он является бунтарем из гетто, у которого постоянно не хватает времени, а девушка — дочь владельца банка времени. Режиссер: Теа Шэррок Британская мелодрама, которая рассказывает об инвалиде Уилле Трейноре и его сиделке Лу Кларк. Мать Уилла наняла девушку, потому что хочет, чтобы кто-то помог ее сыну выбраться из добровольного заточения, которое выражается в потери интереса к миру. Лу Кларк узнает, что молодой человек хочет покончить с собой, и пытается заставить его передумать, показывая, как прекрасен окружающий мир. Кинолента стала номинантом премии MTV Movie & TV Awards 2017 за «Лучшую душераздирающую сцену». Режиссер: Ли Толанд Кригер После загадочного несчастного случая Адалин живет на свете уже сто лет и при этом не стареет. Женщина ведет одинокую жизнь, отдалившись от всех. Но, повстречав Эллиса, она понимает, что ей тяжело не влюбляться рядом с ним. При этом сближение с молодым человек приводит Адалин к встрече с человеком из ее настоящей молодости — отцом Элисса Уильямом. Именно он убеждает женщину в том, что ей нужно перестать убегать и не бояться любви. Режиссер: Скотт Спир Кэти Прайс не может находиться на солнце из-за того, что она больна меланозом и нахождение на свету может привести к смерти. Однажды в полночь девушка встречает Чарли. Двое молодых людей влюбляются друг в друга, и Кэти понимает, что ради Чарли готова сгореть под солнечным светом. Режиссер: Нэнси Майерс Автор популярной свадебной колонки в журнале Айрис Симпкинс влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от нее живет владелица рекламного агентства Аманда Вудс, которая обнаруживает, что муж ей изменяет. Две незнакомые женщины находят друг друга в Интернете и договариваются поменяться домами, прожив так неделю. Становится интересно, чем же закончится такой отпуск. Режиссер: Мик Джексон Мелодраматический триллер, в котором рассказывается история телохранителя Фрэнка Фармера, влюбленного в популярную певицу Рэйчел Мэррон. Сначала их отношения не складываются, но позже между ними возникает страсть, которая мешает сохранению безопасности знаменитости. Отмечается, что роль Мэррон исполнила известная певица Уитни Хьюстон.