Россия отразили массированную атаку ВСУ по Крыму

Российская ПВО успешно сбила все ракеты
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия сбила 20 ракет ВСУ над Черном морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 17.00 мск пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет», — заявили в Минобороны. Отмечается, что 17 ракет были сбиты над Черном морем, а четыре — над Крымом. Обломки упали на территорию воинской части. Никто не пострадал, авиационная техника не получила повреждений.
Воздушная тревога в регионе действовала три часа, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Очевидцы видели дым в районе Севастопольской бухты, однако он оказался лишь табельным средством маскировки.
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