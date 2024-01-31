Россия отразили массированную атаку ВСУ по Крыму

Минобороны: армия России сбила 20 ракет ВСУ над Черным морем

31 января 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

Российская ПВО успешно сбила все ракеты Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия сбила 20 ракет ВСУ над Черном морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 17.00 мск пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет», — заявили в Минобороны. Отмечается, что 17 ракет были сбиты над Черном морем, а четыре — над Крымом. Обломки упали на территорию воинской части. Никто не пострадал, авиационная техника не получила повреждений. Воздушная тревога в регионе действовала три часа, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Очевидцы видели дым в районе Севастопольской бухты, однако он оказался лишь табельным средством маскировки.

Россия сбила 20 ракет ВСУ над Черном морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 17.00 мск пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет», — заявили в Минобороны. Отмечается, что 17 ракет были сбиты над Черном морем, а четыре — над Крымом. Обломки упали на территорию воинской части. Никто не пострадал, авиационная техника не получила повреждений. Воздушная тревога в регионе действовала три часа, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Очевидцы видели дым в районе Севастопольской бухты, однако он оказался лишь табельным средством маскировки.