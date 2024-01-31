Россия отразили массированную атаку ВСУ по Крыму

Минобороны: армия России сбила 20 ракет ВСУ над Черным морем
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Российская ПВО успешно сбила все ракеты Фото:
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Россия сбила 20 ракет ВСУ над Черном морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 17.00 мск пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет», — заявили в Минобороны. Отмечается, что 17 ракет были сбиты над Черном морем, а четыре — над Крымом. Обломки упали на территорию воинской части. Никто не пострадал, авиационная техника не получила повреждений.

Воздушная тревога в регионе действовала три часа, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Очевидцы видели дым в районе Севастопольской бухты, однако он оказался лишь табельным средством маскировки.

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Россия сбила 20 ракет ВСУ над Черном морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 17.00 мск пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет», — заявили в Минобороны. Отмечается, что 17 ракет были сбиты над Черном морем, а четыре — над Крымом. Обломки упали на территорию воинской части. Никто не пострадал, авиационная техника не получила повреждений. Воздушная тревога в регионе действовала три часа, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Очевидцы видели дым в районе Севастопольской бухты, однако он оказался лишь табельным средством маскировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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