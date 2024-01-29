Почему музыкантов «Би-2» держат в тайской клетке и что их ждет после депортации

Участников группы «Би-2» держат в клетке под палящим солнцем в Таиланде

30 января 2024 в 05:39 Размер текста - 17 +

«Би-2» планируют депортировать из Таиланда (на фото Лева Би-2, настоящее имя Егор Бортник, признан иноагентом в РФ) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Участников группы «Би-2» задержали 25 января в Таиланде. Они провели ночь в полицейской камере и утверждают, что их арест был результатом «давления извне», связанного с их творчеством. Почему музыкантов держат в тайской клетке и что их ждет после депортации — в материале URA.RU. За что «Би-2» арестовали в Таиланде Музыкантов задержали в Таиланде 25 января 2024 года из-за проведения концертов без соответствующего разрешения, об этом сообщила туристическая полиция. Тем временем депутат Госдумы Андрей Луговой назвал их задержание карой, которая ждет их так же, «как и других предателей», пишет Shot. Сами артисты утверждают, что их арест был результатом вмешательства извне, связанного с их творчеством, взглядами и позицией. Также музыкантов задержали после завершения суда. Отмечается, что они находятся в центре временного содержания миграционной полиции на острове Пхукет. участники группы «Би-2» признали себя виновными, но не обратились за помощью в российское загранучреждение. Как накажут «Би-2» за концерт в Таиланде Суд Пхукета назначил музыкантам штраф, сказано в сообщении РИА Новости. В России же хотят задержать участников группы и возбудить в отношении них уголовное дело за поддержку терроризма. Такую инициативу объявило движение «Ветераны России», передает Shot. Почему участников группы депортируют из Таиланда В Таиланде очень строго следят за соблюдением миграционного законодательства в отношении работы без разрешения, передает «Коммерсант». Часто проводятся рейды, чтобы выявить нарушителей, например, тех, кто занимается частным извозом, отмечает газета. Людей могут вычислить по камерам с распознаванием лиц, и на основании этого их могут депортировать. Куда депортируют музыкантов группы «Би-2» Сообщалось, что арестованных участников группы «Би-2» перевезут из Пхукета в полицию Таиланда в Бангкоке, где планируется их депортация, передает РИА Новости. Сейчас их держат в клетке под палящим солнцем, сообщил журналист Михаил Козырев (признан Минюстом РФ иноагентом). По его словам, музыканты находятся почти без одежды. По данным Aif.ru, участников группы должны депортировать в страну их гражданства за нарушение миграционного законодательства. Однако, они смогут выбрать страну, куда хотят улететь, так как у музыкантов документы в порядке и другое государство может их принять. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участников группы «Би-2» задержали 25 января в Таиланде. Они провели ночь в полицейской камере и утверждают, что их арест был результатом «давления извне», связанного с их творчеством. Почему музыкантов держат в тайской клетке и что их ждет после депортации — в материале URA.RU. Музыкантов задержали в Таиланде 25 января 2024 года из-за проведения концертов без соответствующего разрешения, об этом сообщила туристическая полиция. Тем временем депутат Госдумы Андрей Луговой назвал их задержание карой, которая ждет их так же, «как и других предателей», пишет Shot. Сами артисты утверждают, что их арест был результатом вмешательства извне, связанного с их творчеством, взглядами и позицией. Также музыкантов задержали после завершения суда. Отмечается, что они находятся в центре временного содержания миграционной полиции на острове Пхукет. участники группы «Би-2» признали себя виновными, но не обратились за помощью в российское загранучреждение. Суд Пхукета назначил музыкантам штраф, сказано в сообщении РИА Новости. В России же хотят задержать участников группы и возбудить в отношении них уголовное дело за поддержку терроризма. Такую инициативу объявило движение «Ветераны России», передает Shot. В Таиланде очень строго следят за соблюдением миграционного законодательства в отношении работы без разрешения, передает «Коммерсант». Часто проводятся рейды, чтобы выявить нарушителей, например, тех, кто занимается частным извозом, отмечает газета. Людей могут вычислить по камерам с распознаванием лиц, и на основании этого их могут депортировать. Сообщалось, что арестованных участников группы «Би-2» перевезут из Пхукета в полицию Таиланда в Бангкоке, где планируется их депортация, передает РИА Новости. Сейчас их держат в клетке под палящим солнцем, сообщил журналист Михаил Козырев (признан Минюстом РФ иноагентом). По его словам, музыканты находятся почти без одежды. По данным Aif.ru, участников группы должны депортировать в страну их гражданства за нарушение миграционного законодательства. Однако, они смогут выбрать страну, куда хотят улететь, так как у музыкантов документы в порядке и другое государство может их принять.