В Харькове поразили военные склады и цеха по ремонту бронетехники

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ВС РФ поразили Харьковский тракторный завод Фото:
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В Харькове ВС РФ поразили несколько оборонных объектов. В частности, произошло попадание в Харьковский тракторный завод, на котором ремонтировали военную технику. Об этом сообщает координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По сообщениям от наших товарищей из Харькова, было пять прилетов. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода», — передает РИА Новости слова Лебедева. Он отметил, что на этом заводе производился ремонт военной техники и складировались электрические автоматы ГСМ и винтовки БК. Кроме того, поражено здание «Укртелекома».

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В Харькове ВС РФ поразили несколько оборонных объектов. В частности, произошло попадание в Харьковский тракторный завод, на котором ремонтировали военную технику. Об этом сообщает координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. «По сообщениям от наших товарищей из Харькова, было пять прилетов. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода», — передает РИА Новости слова Лебедева. Он отметил, что на этом заводе производился ремонт военной техники и складировались электрические автоматы ГСМ и винтовки БК. Кроме того, поражено здание «Укртелекома».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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