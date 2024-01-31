В Харькове поразили военные склады и цеха по ремонту бронетехники

31 января 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

ВС РФ поразили Харьковский тракторный завод Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харькове ВС РФ поразили несколько оборонных объектов. В частности, произошло попадание в Харьковский тракторный завод, на котором ремонтировали военную технику. Об этом сообщает координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. «По сообщениям от наших товарищей из Харькова, было пять прилетов. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода», — передает РИА Новости слова Лебедева. Он отметил, что на этом заводе производился ремонт военной техники и складировались электрические автоматы ГСМ и винтовки БК. Кроме того, поражено здание «Укртелекома».

В Харькове ВС РФ поразили несколько оборонных объектов. В частности, произошло попадание в Харьковский тракторный завод, на котором ремонтировали военную технику. Об этом сообщает координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. «По сообщениям от наших товарищей из Харькова, было пять прилетов. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода», — передает РИА Новости слова Лебедева. Он отметил, что на этом заводе производился ремонт военной техники и складировались электрические автоматы ГСМ и винтовки БК. Кроме того, поражено здание «Укртелекома».