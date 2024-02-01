Россия потребовала извинений от Украины

Дипломат Заболоцкая: Россия ждет извинений после решения суда ООН по Украине

01 февраля 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Москва после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Москва ожидает извинений от тех, кто обвинил ее в дискриминации крымских татар и украинцев. Об этом заявила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая. Расследование обвинений Украины в якобы причастности России в убийствах и похищениях татар и украинцев в Крыму длилось несколько лет. «Ждем от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений и гарантий неповторения», — говорится в заявлении Заболоцкой, передает РИА Новости. По ее словам, таким решением Международный суд ООН установил ложность заявлений Киева и его западных кураторов. Обвинения в дискриминации татар и украинцев в Крыму прозвучали в 2017 году. В 2024 году Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму. Суд постановил, что в случае с Донбассом Москва соблюдала свои обязательства по большинству положений конвенции, передает «Национальная служба новостей».

Москва ожидает извинений от тех, кто обвинил ее в дискриминации крымских татар и украинцев. Об этом заявила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая. Расследование обвинений Украины в якобы причастности России в убийствах и похищениях татар и украинцев в Крыму длилось несколько лет. «Ждем от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений и гарантий неповторения», — говорится в заявлении Заболоцкой, передает РИА Новости. По ее словам, таким решением Международный суд ООН установил ложность заявлений Киева и его западных кураторов. Обвинения в дискриминации татар и украинцев в Крыму прозвучали в 2017 году. В 2024 году Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму. Суд постановил, что в случае с Донбассом Москва соблюдала свои обязательства по большинству положений конвенции, передает «Национальная служба новостей».