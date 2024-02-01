В Британии предрекли Европе проблемы из-за нежелания США помогать Украине

Politico: Европа будет незащищенной, если США прекратят поддержку Украины
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Безопасность Европы ослабнет, если США перестанут помогать Украине Фото:

Прекращение американской поддержки Украины приведет к ослаблению безопасности Европы. Об этом высказался бывший британский старший дипломат Питер Рикеттс.

«В нынешней ситуации любое сокращение американской поддержки Украины и европейской безопасности в целом может оставить Европу в незащищенном состоянии», — приводит слова Рикеттса издание Politico. Он добавил, что ЕС и его союзники, а также Великобритания должны подготовиться к тому, что им придется взять на себя больше ответственности.

Ранее агентство Bloomberg писало, что боеспособность украинской армии пострадает без помощи США даже в том случае, если Евросоюз продолжит ее поддерживать. Так, военные почувствуют нехватку средств уже к концу весны 2024 года, предает телеканал 360.

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Прекращение американской поддержки Украины приведет к ослаблению безопасности Европы. Об этом высказался бывший британский старший дипломат Питер Рикеттс. «В нынешней ситуации любое сокращение американской поддержки Украины и европейской безопасности в целом может оставить Европу в незащищенном состоянии», — приводит слова Рикеттса издание Politico. Он добавил, что ЕС и его союзники, а также Великобритания должны подготовиться к тому, что им придется взять на себя больше ответственности. Ранее агентство Bloomberg писало, что боеспособность украинской армии пострадает без помощи США даже в том случае, если Евросоюз продолжит ее поддерживать. Так, военные почувствуют нехватку средств уже к концу весны 2024 года, предает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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