В Британии предрекли Европе проблемы из-за нежелания США помогать Украине

Politico: Европа будет незащищенной, если США прекратят поддержку Украины

01 февраля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Безопасность Европы ослабнет, если США перестанут помогать Украине Фото: Markus Rauchenberger / U.S. Department of Defense Прекращение американской поддержки Украины приведет к ослаблению безопасности Европы. Об этом высказался бывший британский старший дипломат Питер Рикеттс. «В нынешней ситуации любое сокращение американской поддержки Украины и европейской безопасности в целом может оставить Европу в незащищенном состоянии», — приводит слова Рикеттса издание Politico. Он добавил, что ЕС и его союзники, а также Великобритания должны подготовиться к тому, что им придется взять на себя больше ответственности. Ранее агентство Bloomberg писало, что боеспособность украинской армии пострадает без помощи США даже в том случае, если Евросоюз продолжит ее поддерживать. Так, военные почувствуют нехватку средств уже к концу весны 2024 года, предает телеканал 360.

Прекращение американской поддержки Украины приведет к ослаблению безопасности Европы. Об этом высказался бывший британский старший дипломат Питер Рикеттс. «В нынешней ситуации любое сокращение американской поддержки Украины и европейской безопасности в целом может оставить Европу в незащищенном состоянии», — приводит слова Рикеттса издание Politico. Он добавил, что ЕС и его союзники, а также Великобритания должны подготовиться к тому, что им придется взять на себя больше ответственности. Ранее агентство Bloomberg писало, что боеспособность украинской армии пострадает без помощи США даже в том случае, если Евросоюз продолжит ее поддерживать. Так, военные почувствуют нехватку средств уже к концу весны 2024 года, предает телеканал 360.