В Перми мужчина с ножом проник на территорию детсада. Видео

01 февраля 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

Пермяка с ножом задержали сотрудники полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми утром 1 февраля на территорию детского сада проник мужчина, вооруженный ножом. Видео размещено в паблике ЧП ДТП «Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что случившееся произошло в микрорайоне Балатово. «В одном из детских садов в Балатово сегодня произошло что-то из ряда вон выходящее. Какой-то Андрей в неадекватном состоянии и с ножом попал на территорию сада. Его пытался утихомирить друг, но тот ни в какую не сдавался», — написано в паблике. На видео, которое длится несколько минут, с агрессивно настроенным горожанином разговаривают несколько мужчин. Они просят его успокоиться и надеть обувь, но тот не соглашается. Затем один из участников происшествия стреляет в сторону пермяка, судя по всему, из травматического пистолета. Спустя несколько минут на место случившегося приезжает экипаж ДПС, который задерживает мужчину. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ на него ожидается.

В Перми утром 1 февраля на территорию детского сада проник мужчина, вооруженный ножом. Видео размещено в паблике ЧП ДТП «Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что случившееся произошло в микрорайоне Балатово. «В одном из детских садов в Балатово сегодня произошло что-то из ряда вон выходящее. Какой-то Андрей в неадекватном состоянии и с ножом попал на территорию сада. Его пытался утихомирить друг, но тот ни в какую не сдавался», — написано в паблике. На видео, которое длится несколько минут, с агрессивно настроенным горожанином разговаривают несколько мужчин. Они просят его успокоиться и надеть обувь, но тот не соглашается. Затем один из участников происшествия стреляет в сторону пермяка, судя по всему, из травматического пистолета. Спустя несколько минут на место случившегося приезжает экипаж ДПС, который задерживает мужчину. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ на него ожидается.