31 января 2024

В Перми мужчина с ножом проник на территорию детсада. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Оружие. Челябинск, убийство, уголовник, разбой, оружие, насилие, преступление, охотничий нож, грабеж, убийца, кинжал, орудие убийства, нож, поножовщина, ножик, хусит
Пермяка с ножом задержали сотрудники полиции Фото:

В Перми утром 1 февраля на территорию детского сада проник мужчина, вооруженный ножом. Видео размещено в паблике ЧП ДТП «Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что случившееся произошло в микрорайоне Балатово.

«В одном из детских садов в Балатово сегодня произошло что-то из ряда вон выходящее. Какой-то Андрей в неадекватном состоянии и с ножом попал на территорию сада. Его пытался утихомирить друг, но тот ни в какую не сдавался», — написано в паблике. На видео, которое длится несколько минут, с агрессивно настроенным горожанином разговаривают несколько мужчин. Они просят его успокоиться и надеть обувь, но тот не соглашается. Затем один из участников происшествия стреляет в сторону пермяка, судя по всему, из травматического пистолета.

Спустя несколько минут на место случившегося приезжает экипаж ДПС, который задерживает мужчину. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ на него ожидается.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми утром 1 февраля на территорию детского сада проник мужчина, вооруженный ножом. Видео размещено в паблике ЧП ДТП «Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что случившееся произошло в микрорайоне Балатово. «В одном из детских садов в Балатово сегодня произошло что-то из ряда вон выходящее. Какой-то Андрей в неадекватном состоянии и с ножом попал на территорию сада. Его пытался утихомирить друг, но тот ни в какую не сдавался», — написано в паблике. На видео, которое длится несколько минут, с агрессивно настроенным горожанином разговаривают несколько мужчин. Они просят его успокоиться и надеть обувь, но тот не соглашается. Затем один из участников происшествия стреляет в сторону пермяка, судя по всему, из травматического пистолета. Спустя несколько минут на место случившегося приезжает экипаж ДПС, который задерживает мужчину. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...