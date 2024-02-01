Рейс авиакомпании «Северо-Запад» из Тюмени в Сабетту, запланированный на 1 февраля, отменен. Информация об этом размещена на электронном табло тюменского аэропорта Рощино.
«Рейс ОЕ 9055, маршрут Тюмень — Сабетта. Авиакомпания „Северо-Запад“. Вылет по расписанию — 01.02.2024 в 11:35. Статус рейса — отменен», — указано на табло.
Также отменен обратный рейс в Тюмень из Сабетты, он должен был прибыть в Тюмень 1 февраля в 17:25. По данным метеорологического ресурса Gismeteo, в аэропорту Сабетты в настоящий момент сложились тяжелые погодные условия. Ожидаемая в течение дня сила ветра составит 24 метра в секунду, температура воздуха -21 градус. Наблюдается снегопад средней силы.
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