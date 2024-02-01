Непогода мешает тюменцам улететь в Сабетту. Скрин

Рейс «Тюмень — Сабетта» отменен из-за сильного ветра в принимающем аэропорту
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Сила ветра в Сабетте достигает 25 метров в секунду Фото:

Рейс авиакомпании «Северо-Запад» из Тюмени в Сабетту, запланированный на 1 февраля, отменен. Информация об этом размещена на электронном табло тюменского аэропорта Рощино.

«Рейс ОЕ 9055, маршрут Тюмень — Сабетта. Авиакомпания „Северо-Запад“. Вылет по расписанию — 01.02.2024 в 11:35. Статус рейса — отменен», — указано на табло.

Также отменен обратный рейс в Тюмень из Сабетты, он должен был прибыть в Тюмень 1 февраля в 17:25. По данным метеорологического ресурса Gismeteo, в аэропорту Сабетты в настоящий момент сложились тяжелые погодные условия. Ожидаемая в течение дня сила ветра составит 24 метра в секунду, температура воздуха -21 градус. Наблюдается снегопад средней силы.

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Рейс авиакомпании «Северо-Запад» из Тюмени в Сабетту, запланированный на 1 февраля, отменен. Информация об этом размещена на электронном табло тюменского аэропорта Рощино. «Рейс ОЕ 9055, маршрут Тюмень — Сабетта. Авиакомпания „Северо-Запад“. Вылет по расписанию — 01.02.2024 в 11:35. Статус рейса — отменен», — указано на табло. Также отменен обратный рейс в Тюмень из Сабетты, он должен был прибыть в Тюмень 1 февраля в 17:25. По данным метеорологического ресурса Gismeteo, в аэропорту Сабетты в настоящий момент сложились тяжелые погодные условия. Ожидаемая в течение дня сила ветра составит 24 метра в секунду, температура воздуха -21 градус. Наблюдается снегопад средней силы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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