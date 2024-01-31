Снег угрожает прохожим (архивное фото)
В Мотовилихинском районе Перми жители бьют тревогу из-за неубранного с крыши расселенного дома снега. Анастасия Мальцева публикует в соцсетях фото и предупреждает соседей об опасности.
«Соседи из Рабочего поселка, пожалуйста, не ходите к остановкам по тротуару вдоль дома по ул. Уральская, 79. Дом расселен. Крыша скатная, на ней много снежных навесов. Могут в любой момент съехать на голову», — пишет Мальцева.
Дом по Уральской, 79 власти признали аварийным в 2020 году и расселили в 2023. Здание подлежит сносу, но по данным портала «Управляем вместе», это произойдет к концу 2024 года.
Снежная лавина может сойти на прохожих в любой момент
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