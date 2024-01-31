31 января 2024

Расселенный дом угрожает пермякам. Фото

В Перми неубранный с крыши расселенного дома снег угрожает прохожим
© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, опасно для жизни, снег на крыше
Снег угрожает прохожим (архивное фото) Фото:

В Мотовилихинском районе Перми жители бьют тревогу из-за неубранного с крыши расселенного дома снега. Анастасия Мальцева публикует в соцсетях фото и предупреждает соседей об опасности.

«Соседи из Рабочего поселка, пожалуйста, не ходите к остановкам по тротуару вдоль дома по ул. Уральская, 79. Дом расселен. Крыша скатная, на ней много снежных навесов. Могут в любой момент съехать на голову», — пишет Мальцева.

Дом по Уральской, 79 власти признали аварийным в 2020 году и расселили в 2023. Здание подлежит сносу, но по данным портала «Управляем вместе», это произойдет к концу 2024 года.

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В Мотовилихинском районе Перми жители бьют тревогу из-за неубранного с крыши расселенного дома снега. Анастасия Мальцева публикует в соцсетях фото и предупреждает соседей об опасности. «Соседи из Рабочего поселка, пожалуйста, не ходите к остановкам по тротуару вдоль дома по ул. Уральская, 79. Дом расселен. Крыша скатная, на ней много снежных навесов. Могут в любой момент съехать на голову», — пишет Мальцева. Дом по Уральской, 79 власти признали аварийным в 2020 году и расселили в 2023. Здание подлежит сносу, но по данным портала «Управляем вместе», это произойдет к концу 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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