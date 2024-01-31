Расселенный дом угрожает пермякам. Фото

В Перми неубранный с крыши расселенного дома снег угрожает прохожим

01 февраля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Снег угрожает прохожим (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Мотовилихинском районе Перми жители бьют тревогу из-за неубранного с крыши расселенного дома снега. Анастасия Мальцева публикует в соцсетях фото и предупреждает соседей об опасности. «Соседи из Рабочего поселка, пожалуйста, не ходите к остановкам по тротуару вдоль дома по ул. Уральская, 79. Дом расселен. Крыша скатная, на ней много снежных навесов. Могут в любой момент съехать на голову», — пишет Мальцева. Дом по Уральской, 79 власти признали аварийным в 2020 году и расселили в 2023. Здание подлежит сносу, но по данным портала «Управляем вместе», это произойдет к концу 2024 года. Снежная лавина может сойти на прохожих в любой момент Анастасия Мальцева в ВК https://vk.com/nastya_malseva

В Мотовилихинском районе Перми жители бьют тревогу из-за неубранного с крыши расселенного дома снега. Анастасия Мальцева публикует в соцсетях фото и предупреждает соседей об опасности. «Соседи из Рабочего поселка, пожалуйста, не ходите к остановкам по тротуару вдоль дома по ул. Уральская, 79. Дом расселен. Крыша скатная, на ней много снежных навесов. Могут в любой момент съехать на голову», — пишет Мальцева. Дом по Уральской, 79 власти признали аварийным в 2020 году и расселили в 2023. Здание подлежит сносу, но по данным портала «Управляем вместе», это произойдет к концу 2024 года.