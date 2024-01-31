Опасную гостиницу закрыли в ЯНАО

На Ямале приостановлена деятельность гостиницы «Медведица»

01 февраля 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Гостиницу закрыли до устранения нарушений Фото: Владимир Андреев © URA.RU В поселке городского типа Уренгой Пуровского района (ЯНАО) временно закрыли гостиницу «Медведица». Прокуратура нашла нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, сообщается в telegram-канале надзорного ведомства округа. Продолжить свою деятельность гостиница сможет только после устранения недочетов. «Установлено, что здание гостиницы эксплуатируется без систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, передачи сигнала в подразделение пожарной охраны. Также выявлены другие нарушения, которые в совокупности создавали реальную угрозу вреда жизни и здоровью граждан в случае возникновения пожара», — говорится в сообщении. Суд рассмотрел иск прокурора и принял решение о временном запрете эксплуатации гостиницы. Эксплуатация объекта приостановлена. Устранение нарушений находится под контролем надзорного ведомства.

В поселке городского типа Уренгой Пуровского района (ЯНАО) временно закрыли гостиницу «Медведица». Прокуратура нашла нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, сообщается в telegram-канале надзорного ведомства округа. Продолжить свою деятельность гостиница сможет только после устранения недочетов. «Установлено, что здание гостиницы эксплуатируется без систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, передачи сигнала в подразделение пожарной охраны. Также выявлены другие нарушения, которые в совокупности создавали реальную угрозу вреда жизни и здоровью граждан в случае возникновения пожара», — говорится в сообщении. Суд рассмотрел иск прокурора и принял решение о временном запрете эксплуатации гостиницы. Эксплуатация объекта приостановлена. Устранение нарушений находится под контролем надзорного ведомства.