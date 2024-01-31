31 января 2024

Опасную гостиницу закрыли в ЯНАО

На Ямале приостановлена деятельность гостиницы «Медведица»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, отель, гостиница, номер, отдых, туризм, путешествие, перелет
Гостиницу закрыли до устранения нарушений Фото:

В поселке городского типа Уренгой Пуровского района (ЯНАО) временно закрыли гостиницу «Медведица». Прокуратура нашла нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, сообщается в telegram-канале надзорного ведомства округа. Продолжить свою деятельность гостиница сможет только после устранения недочетов.

«Установлено, что здание гостиницы эксплуатируется без систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, передачи сигнала в подразделение пожарной охраны. Также выявлены другие нарушения, которые в совокупности создавали реальную угрозу вреда жизни и здоровью граждан в случае возникновения пожара», — говорится в сообщении.

Суд рассмотрел иск прокурора и принял решение о временном запрете эксплуатации гостиницы. Эксплуатация объекта приостановлена. Устранение нарушений находится под контролем надзорного ведомства.

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В поселке городского типа Уренгой Пуровского района (ЯНАО) временно закрыли гостиницу «Медведица». Прокуратура нашла нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, сообщается в telegram-канале надзорного ведомства округа. Продолжить свою деятельность гостиница сможет только после устранения недочетов. «Установлено, что здание гостиницы эксплуатируется без систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, передачи сигнала в подразделение пожарной охраны. Также выявлены другие нарушения, которые в совокупности создавали реальную угрозу вреда жизни и здоровью граждан в случае возникновения пожара», — говорится в сообщении. Суд рассмотрел иск прокурора и принял решение о временном запрете эксплуатации гостиницы. Эксплуатация объекта приостановлена. Устранение нарушений находится под контролем надзорного ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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