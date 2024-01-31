31 января 2024

Мошенники обманывают ямальцев от имени «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, программист, террорист, киберпреступность, хакер, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, компьютерная безопасность, пиратство
Новый случай интернет-мошенничества на Ямале Фото:

«Официальные представители» партии «Единая Россия» обращаются к пользователям в личных сообщениях с предложениями пройти опрос в «официальном приложении». Злоумышленники пересылают отзывчивым людям ссылку, которая идентифицируется антивирусными программами как «опасная».

«Уважаемый гражданин! Единая Россия предлагает вам уникальную возможность влиять на будущее страны. Пройдите наш важный опрос и выражайте свою точку зрения. Каждый ваш ответ ценен! К тому же, мы ценим ваше участие настолько, что предлагаем вознаграждение в виде денежных средств за ваше время и мнение. Совместно мы создадим лучшее общество для нас всех» — сказано в сообщении.

В заблуждение вводит и значок официальной верификации аккаунта — его мошенники устанавливают из эмодзи-наборов, доступных при платной подписке. В официальном аккаунте партии в telegram призывают пользователей сохранять бдительность и не делиться персональными данными в сомнительных ресурсах.

Случаи интернет-мошенничества от фальшивых единороссов уже были замечены в нескольких субъектах страны, однако в ЯНАО это происходит впервые. В региональном представительстве ЕР подтвердили — представители партии никаких опросов не проводят.

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«Официальные представители» партии «Единая Россия» обращаются к пользователям в личных сообщениях с предложениями пройти опрос в «официальном приложении». Злоумышленники пересылают отзывчивым людям ссылку, которая идентифицируется антивирусными программами как «опасная». «Уважаемый гражданин! Единая Россия предлагает вам уникальную возможность влиять на будущее страны. Пройдите наш важный опрос и выражайте свою точку зрения. Каждый ваш ответ ценен! К тому же, мы ценим ваше участие настолько, что предлагаем вознаграждение в виде денежных средств за ваше время и мнение. Совместно мы создадим лучшее общество для нас всех» — сказано в сообщении. В заблуждение вводит и значок официальной верификации аккаунта — его мошенники устанавливают из эмодзи-наборов, доступных при платной подписке. В официальном аккаунте партии в telegram призывают пользователей сохранять бдительность и не делиться персональными данными в сомнительных ресурсах. Случаи интернет-мошенничества от фальшивых единороссов уже были замечены в нескольких субъектах страны, однако в ЯНАО это происходит впервые. В региональном представительстве ЕР подтвердили — представители партии никаких опросов не проводят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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