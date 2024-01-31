Какие магазины планируют открыть в пермских торговых центрах

В пермских торговых центрах появятся магазины мировых брендов и детских товаров

01 февраля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

У администраций ТРЦ большие планы на открытие отделов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми на февраль и март 2024 года запланированы открытия магазинов одежды для детей и взрослых. Также в торговых центрах снова можно будет купить обувь зарубежных брендов, которые перестали продавать свои товары в России. URA.RU составило подборку отделов, которые в ближайшее время появятся в ТРЦ. ТРК «СпешиLove» В ТРК «СпешиLove» появится федеральный магазин косметики и парфюмерии «Подружка». Его открытие запланировано на 3 февраля. Отдел будет расположен на первом этаже. Также в конце февраля здесь появится магазин цифровой и бытовой техники «ДНС», рассказали в пресс-службе ТРК. ТРЦ «Планета» В конце января на первом этаже ТРЦ «Планета» состоялось торжественное открытие магазина умной техники «Всесмарт». В ближайшее время в ТРЦ будет представлен бренд женской деловой одежды «Business Line». Также здесь ожидают открытия магазина женской одежды и обуви «Sbalo», а для мужчин появится отдел «Cube». Источники, близкие к ТРЦ сообщают, что детский игровой зал «Jolly Dolly» будут расширять. В нем сделают иммерсивную зону. Кроме того, для детей откроется магазин одежды и аксессуаров «Acoola». ТРК «Семья» В 2024 году в ТРК «Семья» также планируют расширить детскую зону, но больше всего здесь ждут открытия магазина сети «SuperStep». В нем пермяки смогут купить кроссовки известных мировых брендов: Adidas, Converse, Diadora, Lacoste, New Balance, Puma, Reebok, Vans и другие. Отдел займет место магазина «Pro Sport», который завершил работу. Открытие «SuperStep» запланировано на конец первого квартала 2024 года, рассказали в пресс-службе ТРК. ТРЦ «iMall Эспланада» В ТРЦ «iMall Эспланада» решили расширить количество магазинов для детей. Здесь 2 февраля начал работать отдел «Аcoola». В планах администрации открыть магазин одежды «Солнечный миф». Кроме этого, в ТРЦ появится первый в Перми отдел аксессуаров и одежды для молодежи «Sweet Cat Shop». «Это магазин с необычными подарками, яркой одеждой и веселой канцелярией. Планируем открыть его на четвертом этаже», — рассказали в ТРЦ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми на февраль и март 2024 года запланированы открытия магазинов одежды для детей и взрослых. Также в торговых центрах снова можно будет купить обувь зарубежных брендов, которые перестали продавать свои товары в России. URA.RU составило подборку отделов, которые в ближайшее время появятся в ТРЦ. В ТРК «СпешиLove» появится федеральный магазин косметики и парфюмерии «Подружка». Его открытие запланировано на 3 февраля. Отдел будет расположен на первом этаже. Также в конце февраля здесь появится магазин цифровой и бытовой техники «ДНС», рассказали в пресс-службе ТРК. В конце января на первом этаже ТРЦ «Планета» состоялось торжественное открытие магазина умной техники «Всесмарт». В ближайшее время в ТРЦ будет представлен бренд женской деловой одежды «Business Line». Также здесь ожидают открытия магазина женской одежды и обуви «Sbalo», а для мужчин появится отдел «Cube». Источники, близкие к ТРЦ сообщают, что детский игровой зал «Jolly Dolly» будут расширять. В нем сделают иммерсивную зону. Кроме того, для детей откроется магазин одежды и аксессуаров «Acoola». В 2024 году в ТРК «Семья» также планируют расширить детскую зону, но больше всего здесь ждут открытия магазина сети «SuperStep». В нем пермяки смогут купить кроссовки известных мировых брендов: Adidas, Converse, Diadora, Lacoste, New Balance, Puma, Reebok, Vans и другие. Отдел займет место магазина «Pro Sport», который завершил работу. Открытие «SuperStep» запланировано на конец первого квартала 2024 года, рассказали в пресс-службе ТРК. В ТРЦ «iMall Эспланада» решили расширить количество магазинов для детей. Здесь 2 февраля начал работать отдел «Аcoola». В планах администрации открыть магазин одежды «Солнечный миф». Кроме этого, в ТРЦ появится первый в Перми отдел аксессуаров и одежды для молодежи «Sweet Cat Shop». «Это магазин с необычными подарками, яркой одеждой и веселой канцелярией. Планируем открыть его на четвертом этаже», — рассказали в ТРЦ.