Жители ХМАО избавляются от фобий с помощью виртуальной реальности

VR-терапия используется в лечении фобий, депрессии и эмоционального выгорания Фото: URA.RU © URA.RU

В Нижневартовской психоневрологической больнице применяют VR-терапию в борьбе с фобиями и страхами. Кроме того, данный метод помогает в лечении бессонницы, депрессии и эмоционального выгорания. Об этом медицинский психолог Ульяна Павлова рассказала в видеоматериале на странице медучреждения «ВКонтакте».

«VR-терапия — это метод, который позволяет посредствам технологий виртуальной реальности воссоздать различные жизненные сценарии. <…> VR-терапия используется нами не только для лечения страхов и фобий. Мы используем этот метод для лечения таких состояний как апатия, депрессия, синдром хронической усталости, эмоциональное выгорание», — пояснила Павлова.

В психоневрологической больнице Нижневартовска журналисту URA.RU рассказали и о других инновационных методах лечения пациентов. Например, югорчане могут попасть на сеанс ароматерапии. Также психологи учреждения проводят трансформационные игры в качестве современного метода терапии, который позволяет улучшить состояние пациента.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в целях МРТ-диагностики в Окружной клинической больнице Нижневартовска тестируют новое российское программное обеспечение IMV на базе искусственного интеллекта. Нейросеть позволит медикам оптимизировать рутинные процессы.