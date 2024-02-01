Жители ХМАО избавляются от фобий с помощью виртуальной реальности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка операторов FPV-дронов. Екатеринбург, очки виртуальной реальности, виртуальные очки, управление дроном, симулятор полета, fpv дрон, fpv очки, фпв очки, управление бпла, фпв дрон, обучение операторов фпв дронов
VR-терапия используется в лечении фобий, депрессии и эмоционального выгорания Фото:

В Нижневартовской психоневрологической больнице применяют VR-терапию в борьбе с фобиями и страхами. Кроме того, данный метод помогает в лечении бессонницы, депрессии и эмоционального выгорания. Об этом медицинский психолог Ульяна Павлова рассказала в видеоматериале на странице медучреждения «ВКонтакте».

«VR-терапия — это метод, который позволяет посредствам технологий виртуальной реальности воссоздать различные жизненные сценарии. <…> VR-терапия используется нами не только для лечения страхов и фобий. Мы используем этот метод для лечения таких состояний как апатия, депрессия, синдром хронической усталости, эмоциональное выгорание», — пояснила Павлова.

В психоневрологической больнице Нижневартовска журналисту URA.RU рассказали и о других инновационных методах лечения пациентов. Например, югорчане могут попасть на сеанс ароматерапии. Также психологи учреждения проводят трансформационные игры в качестве современного метода терапии, который позволяет улучшить состояние пациента.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в целях МРТ-диагностики в Окружной клинической больнице Нижневартовска тестируют новое российское программное обеспечение IMV на базе искусственного интеллекта. Нейросеть позволит медикам оптимизировать рутинные процессы.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовской психоневрологической больнице применяют VR-терапию в борьбе с фобиями и страхами. Кроме того, данный метод помогает в лечении бессонницы, депрессии и эмоционального выгорания. Об этом медицинский психолог Ульяна Павлова рассказала в видеоматериале на странице медучреждения «ВКонтакте». «VR-терапия — это метод, который позволяет посредствам технологий виртуальной реальности воссоздать различные жизненные сценарии. <…> VR-терапия используется нами не только для лечения страхов и фобий. Мы используем этот метод для лечения таких состояний как апатия, депрессия, синдром хронической усталости, эмоциональное выгорание», — пояснила Павлова. В психоневрологической больнице Нижневартовска журналисту URA.RU рассказали и о других инновационных методах лечения пациентов. Например, югорчане могут попасть на сеанс ароматерапии. Также психологи учреждения проводят трансформационные игры в качестве современного метода терапии, который позволяет улучшить состояние пациента. Ранее URA.RU сообщало о том, что в целях МРТ-диагностики в Окружной клинической больнице Нижневартовска тестируют новое российское программное обеспечение IMV на базе искусственного интеллекта. Нейросеть позволит медикам оптимизировать рутинные процессы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...