В больнице ХМАО внедрят искусственный интеллект

31 июля 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Нейронная сеть поможет медикам оптимизировать рутинные процессы Фото: Анна Майорова © URA.RU В целях МРТ-диагностики в Окружной клинической больнице Нижневартовска тестируют новое российское программное обеспечение IMV на базе искусственного интеллекта. Информацию об этом в своем telegram-канале опубликовал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «В первую очередь для врачей это вспомогательная программа, которая может взять на себя часть рутинной работы врача, а именно: измерение и описание снимка. Определение диагноза и финальное слово всегда остается за специалистом!» — пишет Добровольский. Примечательно, что нижневартовские рентгенологи — первые среди югорских специалистов проводят тестирование ИИ в МРТ-диагностике. Программа находится в стадии доработки, поэтому разработчикам важно получать мнение экспертов области — практикующих врачей. Ранее URA.RU писало про югорских айтишников, которые разработают нейросеть для лечения онкологических заболеваний. С помощью медиков разработчикам уже удалось собрать внушительную базу данных для дальнейшей работы искусственного интеллекта.

В целях МРТ-диагностики в Окружной клинической больнице Нижневартовска тестируют новое российское программное обеспечение IMV на базе искусственного интеллекта. Информацию об этом в своем telegram-канале опубликовал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «В первую очередь для врачей это вспомогательная программа, которая может взять на себя часть рутинной работы врача, а именно: измерение и описание снимка. Определение диагноза и финальное слово всегда остается за специалистом!» — пишет Добровольский. Примечательно, что нижневартовские рентгенологи — первые среди югорских специалистов проводят тестирование ИИ в МРТ-диагностике. Программа находится в стадии доработки, поэтому разработчикам важно получать мнение экспертов области — практикующих врачей. Ранее URA.RU писало про югорских айтишников, которые разработают нейросеть для лечения онкологических заболеваний. С помощью медиков разработчикам уже удалось собрать внушительную базу данных для дальнейшей работы искусственного интеллекта.