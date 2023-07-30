30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

В больнице ХМАО внедрят искусственный интеллект

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александра Высокинского по Верх-Исетскому району. Екатеринбург, онкологический диспансер
Нейронная сеть поможет медикам оптимизировать рутинные процессы Фото:

В целях МРТ-диагностики в Окружной клинической больнице Нижневартовска тестируют новое российское программное обеспечение IMV на базе искусственного интеллекта. Информацию об этом в своем telegram-канале опубликовал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«В первую очередь для врачей это вспомогательная программа, которая может взять на себя часть рутинной работы врача, а именно: измерение и описание снимка. Определение диагноза и финальное слово всегда остается за специалистом!» — пишет Добровольский.

Примечательно, что нижневартовские рентгенологи — первые среди югорских специалистов проводят тестирование ИИ в МРТ-диагностике. Программа находится в стадии доработки, поэтому разработчикам важно получать мнение экспертов области — практикующих врачей.

Ранее URA.RU писало про югорских айтишников, которые разработают нейросеть для лечения онкологических заболеваний. С помощью медиков разработчикам уже удалось собрать внушительную базу данных для дальнейшей работы искусственного интеллекта.

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В целях МРТ-диагностики в Окружной клинической больнице Нижневартовска тестируют новое российское программное обеспечение IMV на базе искусственного интеллекта. Информацию об этом в своем telegram-канале опубликовал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «В первую очередь для врачей это вспомогательная программа, которая может взять на себя часть рутинной работы врача, а именно: измерение и описание снимка. Определение диагноза и финальное слово всегда остается за специалистом!» — пишет Добровольский. Примечательно, что нижневартовские рентгенологи — первые среди югорских специалистов проводят тестирование ИИ в МРТ-диагностике. Программа находится в стадии доработки, поэтому разработчикам важно получать мнение экспертов области — практикующих врачей. Ранее URA.RU писало про югорских айтишников, которые разработают нейросеть для лечения онкологических заболеваний. С помощью медиков разработчикам уже удалось собрать внушительную базу данных для дальнейшей работы искусственного интеллекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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