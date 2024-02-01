Baza: Шарлота отвезли из СИЗО в дурдом

Baza: певец Шарлот пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Самаре
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Шарлота отправили на экспертизу Фото:

Певца Эдуарда Шарлота вывезли из СИЗО Самары. Его отправили на прохождение психолого-психиатрической экспертизы.

«Его доставили в Саратов по требованию следователя для прохождения психолого-психиатрической экспертизы по одному из уголовных дел», — пишет telegram-канал Baza, ссылаясь на источники. Там добавили, что из Самарского СИЗО Шарлота увезли 28 января.

Эдуарда Шарлота арестовали в начале декабря прошлого года. На музыканта возбудили два уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Кировский районный суд Самары отправил его под арест до 24 января 2024 года. Во время суда певец признал вину. В зале суда Шарлот прочитал собственное стихотворение с извинениями перед русским народом. Артист заявил, что впредь своим талантом он будет защищать Россию.

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Певца Эдуарда Шарлота вывезли из СИЗО Самары. Его отправили на прохождение психолого-психиатрической экспертизы. «Его доставили в Саратов по требованию следователя для прохождения психолого-психиатрической экспертизы по одному из уголовных дел», — пишет telegram-канал Baza, ссылаясь на источники. Там добавили, что из Самарского СИЗО Шарлота увезли 28 января. Эдуарда Шарлота арестовали в начале декабря прошлого года. На музыканта возбудили два уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Кировский районный суд Самары отправил его под арест до 24 января 2024 года. Во время суда певец признал вину. В зале суда Шарлот прочитал собственное стихотворение с извинениями перед русским народом. Артист заявил, что впредь своим талантом он будет защищать Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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