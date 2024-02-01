Baza: Шарлота отвезли из СИЗО в дурдом

Певца Эдуарда Шарлота вывезли из СИЗО Самары. Его отправили на прохождение психолого-психиатрической экспертизы.
«Его доставили в Саратов по требованию следователя для прохождения психолого-психиатрической экспертизы по одному из уголовных дел», — пишет telegram-канал Baza, ссылаясь на источники. Там добавили, что из Самарского СИЗО Шарлота увезли 28 января.
Эдуарда Шарлота арестовали в начале декабря прошлого года. На музыканта возбудили два уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Кировский районный суд Самары отправил его под арест до 24 января 2024 года. Во время суда певец признал вину. В зале суда Шарлот прочитал собственное стихотворение с извинениями перед русским народом. Артист заявил, что впредь своим талантом он будет защищать Россию.
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