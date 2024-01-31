31 января 2024

В Нижневартовске задержали рейс авиакомпании Utair до Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, аэропорт ханты-мансийск, юграавиа, ютейр, ютэйр
Рейс задерживается до 20:00 Фото:

В аэропорту Нижневартовска задерживается рейс авиакомпании Utair до Ханты-Мансийска. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

«Причина — необходимая подготовка воздушного судна под рейс. Предварительное время вылета по маршруту в 20 часов 00 минут 01.02.2024», — сообщает транспортная прокуратура.

Пассажиры размещены в гостинице «Аэрофлот». Некоторые ожидают вылета по месту жительства. Сургутская транспортная прокуратура контролирует соблюдение законодательства со стороны авиаперевозчика.

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В аэропорту Нижневартовска задерживается рейс авиакомпании Utair до Ханты-Мансийска. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «Причина — необходимая подготовка воздушного судна под рейс. Предварительное время вылета по маршруту в 20 часов 00 минут 01.02.2024», — сообщает транспортная прокуратура. Пассажиры размещены в гостинице «Аэрофлот». Некоторые ожидают вылета по месту жительства. Сургутская транспортная прокуратура контролирует соблюдение законодательства со стороны авиаперевозчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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