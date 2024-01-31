В Нижневартовске задержали рейс авиакомпании Utair до Ханты-Мансийска

Рейс задерживается до 20:00
В аэропорту Нижневартовска задерживается рейс авиакомпании Utair до Ханты-Мансийска. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.
«Причина — необходимая подготовка воздушного судна под рейс. Предварительное время вылета по маршруту в 20 часов 00 минут 01.02.2024», — сообщает транспортная прокуратура.
Пассажиры размещены в гостинице «Аэрофлот». Некоторые ожидают вылета по месту жительства. Сургутская транспортная прокуратура контролирует соблюдение законодательства со стороны авиаперевозчика.
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