Екатеринбуржцев увезли на скорой после катаний на тюбингах. Фото, видео

01 февраля 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Зимняя забава обернулась для уральцев травмами Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Екатеринбурга получили травмы во время катаний на тюбинге (надувные санки по снегу). Читатель пожаловался URA.RU на качество горы в семейном парке отдыха «7 ключей» и полученные травмы. Представители самой площадки пояснили, что в случившемся есть и вина посетителей. «Я вылетела из надувного бублика и полетела лицом прямо по этой горке. Хорошо, что мы с друзьями хотя бы синяками отделались. За другой девушкой приехала скорая — она лежала в яме на горе и не могла встать. Медики притащили носилки, спрашивали, может ли она встать. В итоге увезли в больницу», — рассказала корреспонденту читательница, которая с компанией отдыхала в парке в минувшие выходные. По словам девушки, они с друзьями уже были на этой горе прошлой зимой, но тогда все было нормально. В этот раз на спуске было несколько глубоких ям, при попадании в них, посетители вылетели из «бубликов» и приземлились «как получится» на землю. В одной из таких ям, говорит читательница, и травмировалась другая горожанка. Представители парка подтвердили, что проблемы на горе действительно были. Администратор проката рассказала, что в случае со скорой помощью у посетителей закончилась аренда, и они пошли кататься самостоятельно. «Аренда тюбинга закончилась, клиенты его сдали и пошли кататься на какой-то пленке. В моменте компания засела в яме и на просьбы отойти никак не реагировала. В них влетел другой посетитель парка, который катился на тюбинге. После этого вызвали скорую», — прокомментировала инцидент администратор. По ее словам, больше с травмами никто не обращался. Руководство семейного парка отметило, что кататься на горе разрешено бесплатно. Многие посетители приходят со своими ледянками и не берут прокат. «Мы ее обслуживаем три раза в неделю по доброте душевной, чтобы люди не бились. Никаких денег за катание не берем», — заявил в разговоре с агентством директор парка Никита Шевелев. Он отметил, что клиентам предоставляется в прокат тюбинг, а за то, как и где они будут им пользоваться, парк ответственность не несет. По словам представителей парка, исправление снежного покрова на спуске происходит регулярно. По пятницам — чтобы подготовить к выходным. В понедельник — чтобы убрать дефекты после большого потока, и в середине недели — для поддержания. Последний раз гору закрыли на обслуживание как раз после инцидента. Екатеринбурженка получила сильные ушибы после катаний на тюбинге Фото: читатель URA.RU Горка на момент происшествий Фото: директор семейного парка «7 ключей» Так выглядит горка после обслуживания 1 февраля Фото: директор семейного парка «7 ключей» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга получили травмы во время катаний на тюбинге (надувные санки по снегу). Читатель пожаловался URA.RU на качество горы в семейном парке отдыха «7 ключей» и полученные травмы. Представители самой площадки пояснили, что в случившемся есть и вина посетителей. «Я вылетела из надувного бублика и полетела лицом прямо по этой горке. Хорошо, что мы с друзьями хотя бы синяками отделались. За другой девушкой приехала скорая — она лежала в яме на горе и не могла встать. Медики притащили носилки, спрашивали, может ли она встать. В итоге увезли в больницу», — рассказала корреспонденту читательница, которая с компанией отдыхала в парке в минувшие выходные. По словам девушки, они с друзьями уже были на этой горе прошлой зимой, но тогда все было нормально. В этот раз на спуске было несколько глубоких ям, при попадании в них, посетители вылетели из «бубликов» и приземлились «как получится» на землю. В одной из таких ям, говорит читательница, и травмировалась другая горожанка. Представители парка подтвердили, что проблемы на горе действительно были. Администратор проката рассказала, что в случае со скорой помощью у посетителей закончилась аренда, и они пошли кататься самостоятельно. «Аренда тюбинга закончилась, клиенты его сдали и пошли кататься на какой-то пленке. В моменте компания засела в яме и на просьбы отойти никак не реагировала. В них влетел другой посетитель парка, который катился на тюбинге. После этого вызвали скорую», — прокомментировала инцидент администратор. По ее словам, больше с травмами никто не обращался. Руководство семейного парка отметило, что кататься на горе разрешено бесплатно. Многие посетители приходят со своими ледянками и не берут прокат. «Мы ее обслуживаем три раза в неделю по доброте душевной, чтобы люди не бились. Никаких денег за катание не берем», — заявил в разговоре с агентством директор парка Никита Шевелев. Он отметил, что клиентам предоставляется в прокат тюбинг, а за то, как и где они будут им пользоваться, парк ответственность не несет. По словам представителей парка, исправление снежного покрова на спуске происходит регулярно. По пятницам — чтобы подготовить к выходным. В понедельник — чтобы убрать дефекты после большого потока, и в середине недели — для поддержания. Последний раз гору закрыли на обслуживание как раз после инцидента.