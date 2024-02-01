В Кургане власти построят новые велодорожки

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , сквер, велодорожка, парк, беговая дорожка, благоустройство, общественное пространство
Городу выделены деньги под строительство велодорожек Фото:

В разных районах Кургана будут построены новые велосипедные дорожки. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Обсудили с коллегами необходимость отработки просьб жителей по строительству дополнительных велодорожек в Кургане», — написал в telegram-канале глава региона. Также Шумков уточнил, что решено строить продолжение велосипедной дорожки вдоль шоссе Тюнина.

Кроме того, около трех километров велодорожек планируется построить в спальном районе Кургана — Заозерном. По словам Шумкова, велодорожки появятся в развивающейся части Заозерного. Деньги же, как написал глава, городу Кургану выделены на строительство объектов.

По данным прокуратуры, в надзорный орган Катайского района обращался местный житель из-за данного нарушения. По обращению была проведена проверка по исполнению обязанностей муниципальным органом. В результате проверки районная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

Ранее URA.RU писало, что в новом курганском экопарке будут построены велодорожки и лыжная трасса. Также, в парки планировалась экотропа со скульптурами.

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В разных районах Кургана будут построены новые велосипедные дорожки. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Обсудили с коллегами необходимость отработки просьб жителей по строительству дополнительных велодорожек в Кургане», — написал в telegram-канале глава региона. Также Шумков уточнил, что решено строить продолжение велосипедной дорожки вдоль шоссе Тюнина. Кроме того, около трех километров велодорожек планируется построить в спальном районе Кургана — Заозерном. По словам Шумкова, велодорожки появятся в развивающейся части Заозерного. Деньги же, как написал глава, городу Кургану выделены на строительство объектов. По данным прокуратуры, в надзорный орган Катайского района обращался местный житель из-за данного нарушения. По обращению была проведена проверка по исполнению обязанностей муниципальным органом. В результате проверки районная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Ранее URA.RU писало, что в новом курганском экопарке будут построены велодорожки и лыжная трасса. Также, в парки планировалась экотропа со скульптурами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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