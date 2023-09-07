07 сентября 2023
06 сентября 2023

Власти Кургана: в новом экопарке строители сделают велодорожку и лыжную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству территории Курчатовского района в рамках Межмуниципального координационного Совета "Челябинский". Челябинск, женщина, дорожка в парке, лесная тропа, одинокая женщина
Работы по обустройству экопарка планируют завершить в октябре Фото:

В Кургане на территории экопарка в микрорайоне Рябково планируют построить велодорожку, а также — лыжероллерную и лыжную трассы. Об этом рассказал глава департамента развития городского хозяйства администрации Андрей Плешков.

«На данный момент завершена планировка территории экопарка. Здесь сделают велодорожку шириной два метра и длиной около двух километров, а также обустроят лыжероллерную и лыжную трассы. Общая протяженность всех трасс — около пяти километров», — пояснил Андрей Плешков, передает пресс-служба администрации Кургана.

Главным объектом парка станет экотропа. В дальнейшем с трех сторон должны появятся входные группы. Рядом хотят установить парковку и остановку общественного транспорта. В самом парке построят несколько пространств для детских игр и занятий спортом. По тропе можно будет дойти до трассы «Иртыш», где есть поворот на «Голубые озера». По задумке властей, близость объекта к федеральной трассе привлечет отдыхающих не только из Курганской области, но и из соседних регионов.

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В Кургане на территории экопарка в микрорайоне Рябково планируют построить велодорожку, а также — лыжероллерную и лыжную трассы. Об этом рассказал глава департамента развития городского хозяйства администрации Андрей Плешков. «На данный момент завершена планировка территории экопарка. Здесь сделают велодорожку шириной два метра и длиной около двух километров, а также обустроят лыжероллерную и лыжную трассы. Общая протяженность всех трасс — около пяти километров», — пояснил Андрей Плешков, передает пресс-служба администрации Кургана. Главным объектом парка станет экотропа. В дальнейшем с трех сторон должны появятся входные группы. Рядом хотят установить парковку и остановку общественного транспорта. В самом парке построят несколько пространств для детских игр и занятий спортом. По тропе можно будет дойти до трассы «Иртыш», где есть поворот на «Голубые озера». По задумке властей, близость объекта к федеральной трассе привлечет отдыхающих не только из Курганской области, но и из соседних регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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