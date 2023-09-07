Власти Кургана: в новом экопарке строители сделают велодорожку и лыжную трассу

08 сентября 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

Работы по обустройству экопарка планируют завершить в октябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане на территории экопарка в микрорайоне Рябково планируют построить велодорожку, а также — лыжероллерную и лыжную трассы. Об этом рассказал глава департамента развития городского хозяйства администрации Андрей Плешков. «На данный момент завершена планировка территории экопарка. Здесь сделают велодорожку шириной два метра и длиной около двух километров, а также обустроят лыжероллерную и лыжную трассы. Общая протяженность всех трасс — около пяти километров», — пояснил Андрей Плешков, передает пресс-служба администрации Кургана. Главным объектом парка станет экотропа. В дальнейшем с трех сторон должны появятся входные группы. Рядом хотят установить парковку и остановку общественного транспорта. В самом парке построят несколько пространств для детских игр и занятий спортом. По тропе можно будет дойти до трассы «Иртыш», где есть поворот на «Голубые озера». По задумке властей, близость объекта к федеральной трассе привлечет отдыхающих не только из Курганской области, но и из соседних регионов.

В Кургане на территории экопарка в микрорайоне Рябково планируют построить велодорожку, а также — лыжероллерную и лыжную трассы. Об этом рассказал глава департамента развития городского хозяйства администрации Андрей Плешков. «На данный момент завершена планировка территории экопарка. Здесь сделают велодорожку шириной два метра и длиной около двух километров, а также обустроят лыжероллерную и лыжную трассы. Общая протяженность всех трасс — около пяти километров», — пояснил Андрей Плешков, передает пресс-служба администрации Кургана. Главным объектом парка станет экотропа. В дальнейшем с трех сторон должны появятся входные группы. Рядом хотят установить парковку и остановку общественного транспорта. В самом парке построят несколько пространств для детских игр и занятий спортом. По тропе можно будет дойти до трассы «Иртыш», где есть поворот на «Голубые озера». По задумке властей, близость объекта к федеральной трассе привлечет отдыхающих не только из Курганской области, но и из соседних регионов.