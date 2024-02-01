В Челябинске перенесли забег «Лыжня России»

«Лыжню России» в Челябинске перенесли на 10 февраля
В Челябинске забег «Лыжня России — 2024» перенесли на 10 февраля. Изначально старты планировали провести в областном центре 2 марта, сообщили в пресс-службе минспорта региона.
«В Челябинске массовый забег „Лыжня России“ пройдет 10 февраля. Забег пройдет на легкоатлетическом комплексе им. Елены Елесиной», — уточнили в министерстве.
В Магнитогорске и Златоусте дата осталась прежней — 2 марта. Спортивные забеги в Челябинске состоятся 9 февраля на территории тренировочного центра «СШОР №5 по лыжным видам спорта».
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