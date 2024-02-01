В Челябинске перенесли забег «Лыжня России»

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Лыжня России - 2022 в районе Академический. Екатеринбург, лыжня россии, спортивная секция, массовый спорт, лыжный спорт, парк преображенский
«Лыжню России» в Челябинске перенесли на 10 февраля Фото:

В Челябинске забег «Лыжня России — 2024» перенесли на 10 февраля. Изначально старты планировали провести в областном центре 2 марта, сообщили в пресс-службе минспорта региона.

«В Челябинске массовый забег „Лыжня России“ пройдет 10 февраля. Забег пройдет на легкоатлетическом комплексе им. Елены Елесиной», — уточнили в министерстве.

В Магнитогорске и Златоусте дата осталась прежней — 2 марта. Спортивные забеги в Челябинске состоятся 9 февраля на территории тренировочного центра «СШОР №5 по лыжным видам спорта».

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В Челябинске забег «Лыжня России — 2024» перенесли на 10 февраля. Изначально старты планировали провести в областном центре 2 марта, сообщили в пресс-службе минспорта региона. «В Челябинске массовый забег „Лыжня России“ пройдет 10 февраля. Забег пройдет на легкоатлетическом комплексе им. Елены Елесиной», — уточнили в министерстве. В Магнитогорске и Златоусте дата осталась прежней — 2 марта. Спортивные забеги в Челябинске состоятся 9 февраля на территории тренировочного центра «СШОР №5 по лыжным видам спорта».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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