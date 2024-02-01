В Челябинске перенесли забег «Лыжня России»

01 февраля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

«Лыжню России» в Челябинске перенесли на 10 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске забег «Лыжня России — 2024» перенесли на 10 февраля. Изначально старты планировали провести в областном центре 2 марта, сообщили в пресс-службе минспорта региона. «В Челябинске массовый забег „Лыжня России“ пройдет 10 февраля. Забег пройдет на легкоатлетическом комплексе им. Елены Елесиной», — уточнили в министерстве. В Магнитогорске и Златоусте дата осталась прежней — 2 марта. Спортивные забеги в Челябинске состоятся 9 февраля на территории тренировочного центра «СШОР №5 по лыжным видам спорта».

В Челябинске забег «Лыжня России — 2024» перенесли на 10 февраля. Изначально старты планировали провести в областном центре 2 марта, сообщили в пресс-службе минспорта региона. «В Челябинске массовый забег „Лыжня России“ пройдет 10 февраля. Забег пройдет на легкоатлетическом комплексе им. Елены Елесиной», — уточнили в министерстве. В Магнитогорске и Златоусте дата осталась прежней — 2 марта. Спортивные забеги в Челябинске состоятся 9 февраля на территории тренировочного центра «СШОР №5 по лыжным видам спорта».