Регионы получили новые права для борьбы с «наливайками»

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Регионы сами смогут устанавливать требования о продаже алкоголя в некоторых заведениях Фото:

В третьем чтении Госдума приняла законопроект о правилах продажи алкоголя в многоквартирных домах, барах, буфетах и кафе. Теперь регионы сами могут устанавливать требования по продаже алкогольных напитков в этих местах. Такой закон был принят из-за жалоб на «наливайки» со стороны жителей домов. Об этом сообщил депутат Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня принят закон. Регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках <…>, расположенных в многоквартирных домах», — передает сайт Госдумы слова Володина. Он отметил, что со стороны жителей таких домов поступает множество жалоб на «наливайки», которые в дневное время работают как магазины, а ночью торгуют алкогольной продукцией. Люди жалуются на беспорядки и шум рядом с такими точками.

Ранее Минпромторг разработал поправки в закон, согласно которым продажу алкоголя в бутылках и на розлив хотят узаконить на рынках. Отмечается, что количество подобных торговых площадок в России сократилось в семь раз за последние 17 лет.

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В третьем чтении Госдума приняла законопроект о правилах продажи алкоголя в многоквартирных домах, барах, буфетах и кафе. Теперь регионы сами могут устанавливать требования по продаже алкогольных напитков в этих местах. Такой закон был принят из-за жалоб на «наливайки» со стороны жителей домов. Об этом сообщил депутат Госдумы Вячеслав Володин. «Сегодня принят закон. Регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках <…>, расположенных в многоквартирных домах», — передает сайт Госдумы слова Володина. Он отметил, что со стороны жителей таких домов поступает множество жалоб на «наливайки», которые в дневное время работают как магазины, а ночью торгуют алкогольной продукцией. Люди жалуются на беспорядки и шум рядом с такими точками. Ранее Минпромторг разработал поправки в закон, согласно которым продажу алкоголя в бутылках и на розлив хотят узаконить на рынках. Отмечается, что количество подобных торговых площадок в России сократилось в семь раз за последние 17 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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