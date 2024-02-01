Пьяный пассажир рейса Пермь — Сочи устроил дебош на борту. Видео

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Буйного пассажира вывели сотрудники полиции Фото:

В аэропорту «Большое Савино» рейс из Перми в Сочи был задержан из-за буйного пассажира, который не хотел покидать борт. Видеозапись происходящего в самолете была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«Очередной пассажир в аэропорту Перми в алкогольном опьянении. Самолет должен был вылететь в Сочи в 5:10 утра», — написал автор поста. Утихомирить мужчину удалось только сотрудникам полиции, которые вывели его из самолета.

В пермском аэропорту СМИ сообщили, что рейс был задержан на 37 минут. Там также сообщили, что мужчина вел себя неадекватно.

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В аэропорту «Большое Савино» рейс из Перми в Сочи был задержан из-за буйного пассажира, который не хотел покидать борт. Видеозапись происходящего в самолете была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «Очередной пассажир в аэропорту Перми в алкогольном опьянении. Самолет должен был вылететь в Сочи в 5:10 утра», — написал автор поста. Утихомирить мужчину удалось только сотрудникам полиции, которые вывели его из самолета. В пермском аэропорту СМИ сообщили, что рейс был задержан на 37 минут. Там также сообщили, что мужчина вел себя неадекватно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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