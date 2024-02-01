В Тюмени объявился еще один счастливчик, выигравший в лотерею в Новый год

Тюменец стал миллионером в Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Получатель миллиона рублей объявился спустя месяц после выигрыша Фото:

Житель Тюмени, выигравший миллион рублей в розыгрыше «Новогодний миллиард», заявился на получение выплаты. Он стал вторым тюменцем после миллиардеров Семеновых, который объявился для оформления крупной суммы, выигранной по итогам праздничного розыгрыша. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Победитель из Тюменской области, выигравший миллион рублей в новогоднем тираже „Русского лото“, оформил выигрыш. Он направил документы по почте», — рассказали URA.RU в «Столото».

Там также пояснили, что данный человек стал вторым после супругов Юрия и Светланы Семеновых, выигравших миллиард рублей 1 января, кто обратился за крупным выигрышем по итогам «Новогоднего миллиарда». Однако из-за того, что победитель выбрал не приезжать для оформления в Москву, а воспользовался почтой, подробностей о его личности, а также о том, как он купил счастливый билет, нет. Интервью тюменец также не давал.

Ранее URA.RU писало, на что потратят выигранные деньги тюменские миллиардеры. В частности, они купят новое жилье и автомобиль, порадуют детей, а также поправят свое здоровье.

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Житель Тюмени, выигравший миллион рублей в розыгрыше «Новогодний миллиард», заявился на получение выплаты. Он стал вторым тюменцем после миллиардеров Семеновых, который объявился для оформления крупной суммы, выигранной по итогам праздничного розыгрыша. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Победитель из Тюменской области, выигравший миллион рублей в новогоднем тираже „Русского лото“, оформил выигрыш. Он направил документы по почте», — рассказали URA.RU в «Столото». Там также пояснили, что данный человек стал вторым после супругов Юрия и Светланы Семеновых, выигравших миллиард рублей 1 января, кто обратился за крупным выигрышем по итогам «Новогоднего миллиарда». Однако из-за того, что победитель выбрал не приезжать для оформления в Москву, а воспользовался почтой, подробностей о его личности, а также о том, как он купил счастливый билет, нет. Интервью тюменец также не давал. Ранее URA.RU писало, на что потратят выигранные деньги тюменские миллиардеры. В частности, они купят новое жилье и автомобиль, порадуют детей, а также поправят свое здоровье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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